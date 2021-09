De Roncesvalles al Obradoiro, 764 kilómetros de Camino de Santiago a bordo de un Citroën Ami

En este 2021 santo compostelano, Citroën ha organizado un Camino de Santiago muy original: a bordo del Ami, el pequeño eléctrico, un vehículo eminentemente urbano, ha recorrido los 764 kilómetros entre Roncesvalles y Santiago... a 45 km/h.

Los 'raudos pilotos' que han guiado al pequeño Citroën Ami en las 23 etapas en que se ha dividido el Camino hemos sido otros tantos periodistas especializados, que hemos cambiado la adrenalina de los circuitos o la robustez de las rutas 4x4 por una experiencia realmente peculiar, tan extraña como interesante.

Tras 764 kilómetros en 23 etapas, el Citroën Ami por fin gana el Jubileo en Santiago de Compostela.

¿Y cómo es la experiencia de conducir un Citroën Ami por caminos y carreteras comarcales de España, camino de Santiago de Compostela? Realmente positiva, y nos ha dejado muchas enseñanzas, pues nos hemos podido poner en la piel de usuarios de tractores, ciclomotores o bicicletas que por desgracia tienen que sentir a menudo cómo cualquier coche o camión pasa a su lado arrancándoles literalmente las pegatinas.

Fuera de su espacio natural, las zonas urbanas, el Ami se comportó realmente bien para sus posibilidades.

Quien esto escribe condujo el Ami en la décimoquinta etapa, entre las localidades leonesas de Santa María del Páramo y Astorga. 34,6 kilómetros que, créanme, se hacen eternos cuando no puedes pasar de 45 kilómetros por hora. Y como tienes tiempo de sobra para mirar por el retrovisor en rectas que no terminan nunca, al final estás casi más pendiente de los vehículos que te adelantan, por lo que terminas circulando gran parte del recorrido con medio Ami por el arcén para que un camión no te pase por encima.

El Ami no solo está pensado para la ciudad, porque puede convertirse en un medio muy interesante para el medio rural.

Ideal en su terreno

Pero, como ya hemos dicho, la experiencia es muy positiva, pues la potencia cortita pero suficiente del Ami le hace un vehículo ideal para cierto sector de la población que por diferentes circunstancias no necesita 'ponerse a cien' a diario, y al final circula a bordo de un vehículo eléctrico que puede ser una gran solución de movilidad para el centro de grandes ciudades o para moverse entre pueblos que no estén demasiado separados entre sí.

El 'peregrino' Ami acaparó buena parte de las miradas de sus compañeros andantes.

Porque recordemos que el Citroën Ami es un biplaza sin maletero, en el que dos adultos caben sin agobios. Que monta un motor eléctrico de 8,2 caballos de potencia, alcanza los 45 km/h y que cuenta con una autonomía de hasta 75 kilómetros. Y aunque muchos le conozcan como "el coche sin carnet", nada más alejado de la realidad, porque se puede conducir, desde los 16 años, solo si se está en posesión como mínimo del carnet de ciclomotor.

'Parrilla de salida' en Roncesvalles para la aventura del Citroën Ami en el Camino de Santiago.

El Citroën Ami está a la venta entre los 7.200 y los 8.560 euros, solo en venta on-line.

El Ami, en su recorrido de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad por el Camino de Santiago.

El Camino de Santiago a 45 km/h de velocidad máxima, toda una experiencia.