Kona, i20 e i30: la gama N de Hyundai, donde las prestaciones mandan

Hyundai, una de las marcas que más y mejor están evolucionando, no solo dispone de una gran gama de SUV y de 'coches de calle', sino también de vehículos electrificados... y de versiones deportivas, con la letra N.

Hoy por hoy, Hyundai es, de las marcas consideradas 'de calle', la que sin duda tiene una mejor y más variada gama de versiones deportivas, cuyo principal objetivo es elevar las sensaciones del 'piloto' a través de las prestaciones.

El circuito del Jarama fue el escenario para que la prensa especializada probara la gama al completo de la gamaN de Hyundai, que ahora mismo está compuesto por el Kona, el i30 (fastback y cinco puertas) y el i20. Todos con el apellido N.

El i30 N es ya un veterano en esto de la deportividad; así es su nueva versión.

Y mientras el i30 es una evolución del modelo anterior, el Kona y el i20 son nuevos en estos asfaltos. Por tanto, el más experimentado de los tres, el Hyundai i30 N, sigue ofreciendo motores de 250 y 280 CV, con un precio muy contenido, a partir de 30.900 euros, y por tanto no se apea de su puesto de ser uno de los mejores compactos deportivos del mercado, y el mejor sin duda alguna en la relación calidad/precio. Además, ahora se puede elegir, en la versión Performance de 280 caballos, entre un cambio manual o un automático de ocho velocidades. El i30 dispone de versión N tanto en su carrocería de cinco puertas como en la fastback. Una auténtico joya que mejora con el tiempo.

El pequeño Hyundai i20 ya dispone también de su versión N.

Hyundai no se detiene en el i30 en lo que a carrocerías 'de calle' se refiere a la hora de ponerle el apellido N, porque ahora presenta también el Hyundai i20 N. Coche más pequeño, diseno más contenido, pero no por ello menos espectacular. Una auténtica gozada entrar en su pequeño 'cockpit' y sentir el empuje de sus 204 caballos. Aunque el rey de los utilitarios deportivos sigue siendo el Ford Fiesta R, el i20 N no le va a la zaga, pues sus apenas 1.200 kilos se mueven como una flecha, con una experiencia de conducción ciertamente divertida.

El Hyundai Kona N, porquie los SUV también pueden ser deportivos.

Y finalmente... ¿quién dijo que un SUV no puede ser deportivo? Pues aquí tenemos nada menos que al Hyunda Kona N, el único, de momento B-SUV (el subsegmento de moda), montando el mismo motor de 280 CV del i30 N. Y aunque, lógicamente, la carrocería elevada le resta sensaciones respecto al i30, la experiencia de conducción en circuito es diferente pero también espectacular, con una respuesta inmediata a cada exigencia, y con un ritmo brutal.