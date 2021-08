Porsche Taycan y Taycan Cross Turismo: más autonomía, más conectividad y más colores

El Taycan, el exitoso modelo eléctrico de Porsche, recibe este mismo mes de septiembre una actualización en sus dos modelos, Taycan y Taycan Cross Turismo, con grandes cambios, sobre todo en su autonomía.

Con un buen puñado de mejoras tecnológicas, la gama Taycan disfrutará de una autonomía de entre 335 y 484 kilómetros en ciclo combinado, y de 382 y 524 en ciclo urbano. Por su parte, la gama del Taycan Cross Turismo pasa de 388 a 456 km en ciclo combinado y de 438 a 541 km en ciclo urbano.

Otras mejoras importantes son la integración de Android Auto en el sistema Porsche Communication Management (PCM), así como la disponibilidad del Remote Park Assist por primera vez en la gama Taycan. Este nuevo asistente opcional permite controlar el proceso de aparcamiento mediante un teléfono inteligente, sin que el conductor tenga que estar al volante. Con las nuevas opciones Paint to Sample y Paint to Sample Plus, el cliente puede elegir ahora una gama de colores poco habituales y muy personales. Dos ejemplos son el clásico rojo Rubystar de los años 90 o el verde Acid brillante.

El Porsche Taycan y el Taycan Cross Turismo disfrutan ahora de varios de los colores míticos que vistieron al 911 en los años 90.

Colores de culto

En los años 90, Porsche introdujo una serie de tonos de pintura muy especiales en su gama. Estos colores rápidamente alcanzaron el estatus de culto entre los aficionados de la marca y son especialmente populares hoy en día en modelos como el 911 de la generación 964. Como parte de la estrategia de personalización de Porsche Exclusive Manufaktur, el Taycan ahora está disponible con algunos colores clásicos a través de las nuevas opciones Paint to Sample y Paint to Sample Plus, que permiten elegir tonalidades especiales como complemento a los 17 colores de serie. Paint to Sample da acceso a 65 registros más, entre los que se incluyen el azul Moonlight metalizado, el verde Acid, el rojo Rubystar, el azul Riviera y el Viola metalizado. Todos ellos son muy característicos de Porsche. Paint to Sample Plus ofrece a los clientes casi total libertad en la elección del color, incluso permitiéndoles combinar su Taycan con su accesorio favorito.

Porsche Charging Service es una aplicación que da acceso a puntos de carga de todo el mundo pertenecientes a diferentes redes, con la facturación centralizada y gestionada a través de Porsche. Actualmente hay cerca de 200.000 cargadores repartidos por todo el mundo.