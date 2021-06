Vuelve el Salón del Vehículo de Ocasión y Seminuevo con toda la potencia del mercado

Desde el 4 de junio, y hasta el próximo día 13, la automoción vuelve a los entornos feriales con la celebración de la 24ª edición del Salón del Vehículo de Ocasión y Seminuevo de Madrid en los pabellones de Ifema, en la capital de España.

Como ya se ha comprobado en anteriores crisis, y en periodos valle, el vehículo de ocasión y seminuevo es la solución a los problemas de movilidad de muchas personas. Por ello, no es raro que, tras una pandemia que todavía no ha terminado, las ventas de vehículos de ocasión estén porcentualmente muy por encima de las nuevas matriculaciones. Así, las 153.000 unidades de vehículos de ocasión y seminuevos vendidas entre enero y abril suponen una caída del 6,7% respecto a los mismos meses de 2019 (2020, como es lógico, no cuenta). Pero es que por ejemplo Das WeltAuto, la marca que engloba la venta de vehículos de ocasión del Grupo Volkswagen, consigue ya unas cifras de ventas, en concreto 18.124 unidades, que suponen ya un 10,2% de incremento respecto a sus cifras en 2019.

Es por ello que la celebración del Salón del Vehículo de Ocasión y Seminuevo, entre el 4 y el 13 de junio en Ifema, en Madrid, viene mejor que nunca para un sector en plena regeneración.

El certamen, que ocupará los pabellones 6 y 8 del Recinto Ferial de Ifema en el Parque Juan Carlos I, y promovido por la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (GANVAM), celebrará su 24ª edición, tras no poder celebrarse el año pasado por la pandemia.

Entre el 4 y el 13 de junio se podrán contemplar, y adquirir, más de 3.000 vehículos de marcas y concesionarios como ALDCarmarket, Flexicar, Automóviles Argüelles, Lexus Madrid, Cetin Autos, Deysa, Ford, CreditCars, Cars&Cars, Hermanos Viñaras, Grupo Talauto, Peugeot, Hyundai, Volkswagen o Audi.

La oferta es muy amplia, pues los visitantes que acudan durante estos diez días al Salón de V.O. de Madrid podrán interesarse por todos los modelos del abanico del mercado, desde coches "de calle" hasta los modelos más ECO (eléctricos, híbridos, de gas), sin olvidar por supuesto a las marcas Premium, deportivos, 'kilómetro 0' y vehículos comerciales.

Las ventas de V.O., al alza

Según datos de GANVAM, la venta de vehículos de ocasión y seminuevos sigue al alza, y desde luego ha empezado el año 2021 con buen pie, pues las ventas de turismos de ocasión han alcanzado un total de 616.441 unidades hasta el mes de abril de 2021, lo que supone un 32% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Y es que las marcas se toman en su mayoría muy en serio una cita como el Salón de V.O. Por ejemplo, Das WeltAuto, , la marca de vehículos de ocasión delGrupo Volkswagen, acude nuevamente al Salón con una oferta de más de 120 vehículos en exposición permanente y, por primera vez, con un espacio exclusivo destinado a vehículos de CERO emisiones y con etiqueta ECO, estrenando así su identidad e-DasWeltAuto.

En esta edición, Das WeltAuto ocupará la mitad del Pabellón 8 de Ifema, en un stand de más de 3.300 metros cuadrados en el que estarán representados 11 concesionarios de Seat, Skoda y Volkswagen Vehículos Comerciales.