La vida sigue igual: victoria de Lewis Hamilton ante Verstappen, aunque con sangre, sudor... y VAR

Primera carrera de la temporada 2021 de Fórmula 1. Primera victoria de Lewis Hamilton y de Mercedes. Aunque el gran protagonista del fin de semana ha sido Max Verstappen, que de hecho tenía la victoria en su mano a falta de una vuelta y media.

La suerte de los campeones. De ella tuvo que echar mano Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, para anotarse la victoria en la primera carrera de una temporada que tiene pinta de ser la más emocionante de los últimos años. ¿Y por qué? Porque, por fin, Red Bull parece "enemigo" de verdad de Mercedes. O sea, que el Mundial se lo pueden jugar partido a partido, carrera a carrera, un inglés y un neerlandés.

Tras una carrera en la que Hamilton lideró la mayor parte de la carrera, todo el mundo parecía tener claro, por coches y por estrategias, que la victoria sería para Verstappen, que ya le había metido casi cuatro décimas al inglés en la clasificación del sábado. El neerlandés llegó a las 20 últimas vueltas a ocho segundos de desventaja de Hamilton, pero con unas ruedas bastante más frescas que las del Mercedes. Y por ello, la diferencia fue decreciendo vuelta a vuelta, tramo a tramo, casi curva a curva.

Y llegados a las vueltas finales, Max se situó a la cola de Lewis, que se quejaba por radio de que su tren trasero fallaba. Cuando buscas excusas en el comportamiento del coche, es porque tienes claro que el piloto que llevas por detrás te va a pasar por encima. Y así ocurrió a dos vueltas del final, cuando, aprovechando un piloto doblado, Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), el impetuoso piloto neerlandés se quitó de encima al británico y pareció encaminarse a un paseo triunfal en dichas dos vueltas.

Pero aquí viene el quid de la carrera. Verstappen, al pasar a Hamilton, lo hizo por el exterior de la pista, lo que a juicio de dirección de carrera no era legal, por lo que se avisó por radio al equipo Red Bull para que comunicaran a su piloto que debía dejar pasar a Hamilton. Y eso hizo Red Bull. Y eso hizo Verstappen, que tuvo que deshacer su adelantamiento en favor de Hamilton, con la confianza de que podría volver a adelantarle en la vuelta y media que restaba.

Pero ya no pudo ser, Hamilton es zorro viejo y no se dejó volver a mojar la oreja, por lo que se llevó la primera victoria de la temporada, los primeros 25 puntos y, por tanto el primer liderato provisional. Verstappen, tras cruzar la línea de meta, se quejó amargamente a su equipo de haberle obligado a dejar pasar a Hamilton, porque creía que hubiera podido sacarle en esa vuelta y media más de cinco segundos, que es la sanción que le podría haber caído si no hubiera dejado pasar al británico.

Max Verstappen, en el segundo escalón de un amargo podio que pudo haber sido suyo

En cualquier caso, la polémica está servida, pues en los próximos días se pueden suceder las reclamaciones de Red Bull a la orden de dirección de carrera. Y es que, como hemos dicho muchas veces, hace falta un doctorado para conocer y aplicar a cada veloz segundo de una carrera una reglamentación demasiado complicada. Porque dirección de carrera había dicho que en el Gran Premio iba a hacer la vista gorda con estas acciones, y de hecho Hamilton circuló por fuera de la pista en varias ocasiones, pero cuando llegó el momento crucial... advirtieron a Verstappen. Lo dicho, un follón.

Sin embargo, y a pesar de la victoria de Hamilton, está claro que esta temporada la historia parece distinta. Mercedes, por supuesto, es el mejor, es el equipo a batir... pero es batible. Ya lo hizo Red Bull con Verstappen en la clasificación, y si no es por el fallo del neerlandés en el adelantamiento a Hamilton, y si no es por una aplicación errática del reglamento, la victoria no hubiera sido para el equipo alemán. La emoción está servida en las 22 carreras que restan.

El podio lo completó el finlandés Valteri Bottas, el segundo piloto de Mercedes, demostrando una vez más que es un piloto muy inferior al bólido que maneja. Y este es justo otro elemento que puede ir en contra de Hamilton en su afán por conseguir su octavo título y así deshacer su empate en el Olimpo de la F1 con Michael Schumacher. Porque aunque Bottas fue tercero y Sergio Pérez, segundo piloto de Red Bull, fue quinto, hay que tener en cuenta que el mexicano tuvo que partir desde el pit-lane porque su coche se quedó parado en la vuelta de formación, y le tocó luchar, como siempre, como un puma para lograr tan buena posición en su debut con Red Bull. Y ahí está la diferencia: mientras Hamilton no podrá contar casi seguiro con el insulso Bottas como ayuda para cabalgar hacia el título, Verstappen sabe que tiene en "Checo" Pérez al mejor escudero para, por fin, terminar con los siete años de dictadura de Mercedes.

Sainz, discreto; Alonso, fuera

En cuanto a los españoles, y a pesar de las esperanzas que nos habían despertado en la clasificación, su actuación nos dejó con mucho sabor de boca. Sainz terminó en octava posición, la misma en la que partió en parrilla, tras una mala salida y una carrera al trantrán, con algún buen adelantamiento, pero un poquito quiero y no puedo.

Peor le fueron las cosas a Fernando Alonso en su regreso a la Fórmula 1 dos años después. Aunque nos brindó, de nuevo, una gran salida en la que ganó dos posiciones (de noveno a séptimo), desde el comienzo se vio claro que el Alpine tiene mucho camino por recorrer, mucho trabajo de ajuste y afinamiento. Aunque el asturiano tuvo varios cara a cara de los que salió vencedor, el coche poco a poco fue cayendo a su posición natural, de mitad de la tabla hacia abajo. Y cuando Alonso circulaba en duodécima posición, un fallo en los frenos traseros le dejó fuera de carrera cuando aún restaba poco menos de la mitad de carrera por disputarse. Lo dicho, este año será de acoplamiento para Alonso y para Alpine.