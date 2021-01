El Estado redujo un 39,4% la recaudación por el impuesto de matriculación en 2020

El impuesto de matriculación (tasa transferida a las comunidades autónomas) generó una recaudación de 372,9 millones de euros durante el pasado año, lo que supone un descenso del 39,4% en comparación con los 616,1 millones de euros ingresados en el ejercicio anterior.

Según datos de la Agencia Tributaria, en diciembre los ingresos públicos por este impuesto se situaron en 41 millones de euros, un 23,3% menos en tasa interanual.



En 2020, la cuota media a ingresar por cada vehículo matriculado en España se situó en los 386 euros, lo que representa una caída del 18,3% respecto a los 473 euros del mismo mes de 2019, al tiempo que en diciembre la cuota fue de 351 euros, un 24,3% menos en tasa interanual.



Por su parte, el precio medio (incluido el impuesto de matriculación) de los vehículos vendidos en 2020 fue de 19.341 euros, un 7% más en tasa interanual, y de 20.647 euros en diciembre, un 8,5% de incremento en tasa interanual.



Además, los modelos matriculados en 2020 contaban con unas emisiones medias de CO2 de 113 gramos por kilómetros, ocho gramos menos que un año antes, mientras que en diciembre las emisiones medias bajaron otros doce gramos, de 119 del último mes de 2019 hasta los a 107 en 2020.



Por último, el valor de los vehículos nuevos comercializados en el mercado español en 2020 fue de 18.336,4 millones de euros, un 19,9% menos en tasa interanual, y de 2.373,7 millones de euros en diciembre, un 10,7% más en comparación con el mismo mes del ejercicio anterior.

Alza del impuesto de matriculación

El presente ejercicio se ha iniciado con un alza del impuesto de matriculación, debido al fin de la prórroga que concedió el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en septiembre de 2018.



Debido a este incremento, que se prevé de entre un 5% y un 10%, el sector de la automoción estima que las matriculaciones se reducirán en 110.000 unidades, lo que supondrá cerrar el ejercicio por debajo del millón de unidades.



El pasado 18 de enero, la ministra de Industria, Reyes Maroto, insistió en un Ágora de elEconomista en la importancia de trabajar en una nueva fiscalidad del sector del automóvil, para que esta no sea un elemento que genere "falta de competitividad" si no, todo lo contrario.



El Gobierno tiene "el compromiso" de revisar la fiscalidad del sector. Sin embargo, Maroto subrayó la necesidad de abordar el futuro de la automoción en España desde una perspectiva "global" y no solo con una "medida concreta". Por ello, destacó la importancia de la Mesa de la Automoción, que aseguró que se trata de un órgano de "gobernanza" en colaboración público-privada.