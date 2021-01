España cierra 2020 como tercer país de la UE con las emisiones más bajas

Las matriculaciones de vehículos nuevos en España son las terceras con las emisiones más bajas entre los cinco mercados más importantes de la Unión Europea.

Así, las emisiones medias de los vehículos matriculados en el acumulado del año 2020 en España se sitúan en los 110,2 gCO2/km, lo que supone un 8,7% menos en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, según datos de la patronal de fabricantes (Anfac).



Y es que a partir de este año la Unión Europa multará a las automovilísticas que excediesen en 2020 el límite de emisiones de CO2 -establecido en 95 gCO2/km- en los coches vendidos en 2020. Por ello, la normativa comunitaria estipula que los vehículos nuevos no podrán exceder los 95 gCO2/km. De lo contrario, los consorcios tendrán que pagar 95 euros por cada gramo de más, lo que da lugar a unas multas multimillonarias. Así, las distintas automovilísticas han renovado los propulsores de sus modelos.



¿Y cómo están las emisiones en los demás países europeos? Francia es el país con las emisiones más bajas de los cinco principales mercados de la UE, con una media de 97 gCO2/km. Esto supone que el país galo ha logrado reducir sus emisiones medias en 2020 un 13% en tasa interanual, según datos del Comité de Fabricantes de Automóviles Franceses (CCFA, por sus siglas en francés).



Le sigue Italia, cuyas emisiones medias en las nuevas matriculaciones de turismos se situaron en los 108,3 gCO2/km. De esta manera, la reducción fue del 9,1% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, según datos de la Unión Nacional de Representantes de Vehículos Automotores Extranjeros (Unrae, por sus siglas en italiano).



En cuarta posición se sitúa Alemania, con unas emisiones medias de los nuevos vehículos matriculados en 2020 de 139,8 gCO2/km, lo que supone un 11% menos en tasa interanual, según datos de la Autoridad Federal de Transporte Motorizado (KBA, por sus siglas en alemán). En este país, la automovilística que más redujo sus emisiones en hasta noviembre -últimos datos disponibles- es smart, propiedad de Daimler, con una bajada del 99,9% en tasa interanual y con unas emisiones declaradas de 0,2 gCO2/km. Le sigue DS, propiedad del Grupo PSA, quien ha conseguido reducir un 22,7% sus emisiones, al declarar 122,5 gCO2/km en sus vehículos comercializados en los once primeros meses del año.



En el lado contrario, Fiat es la automovilística que más incrementa sus emisiones entre enero y noviembre, un 39,2% más en tasa interanual, al declarar 214,9 gCO2/ km en sus 79.863 unidades comercializadas. Le sigue Citroën, con un incremento de las emisiones del 13,1%, hasta las 167,9 gCO2/km en sus 44.359 unidades entregadas en los once primeros meses del ejercicio pasado.



En quinta posición está Reino Unido, ya que las emisiones medias de los nuevos vehículos matriculados hasta el tercer trimestre del año -últimos datos disponibles- se sitúan en los 135,4 gCO2/km, un 10,5% menos en tasa interanual, según datos del Departamento de Transportes del Gobierno británico.

Más reducciones

Por otro lado, la Comisión Europea ha propuesto reducir un 50% las emisiones de CO2 de los automóviles, furgonetas, camiones y autobuses a partir de 2030.



Y es que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció a mediados de septiembre una nueva propuesta para la reducción de emisiones de gases contaminantes en la Unión Europea (UE) para 2030, que será de, "al menos, el 55%" en lugar del 40% fijado hasta ahora, en relación a los niveles de 1990.



La legislación vigente establece para los automóviles de pasajeros de nueva matriculación un objetivo de emisiones medias en toda la flota de la UE de 95 gCO2 /km a partir de 2021, que se introdujo gradualmente a partir del pasado ejercicio.



En el caso de las furgonetas, el objetivo de emisiones medias de toda la flota de la UE es de 147 gCO2 /km a partir de 2020. Los objetivos de emisión de CO2 más estrictos para toda la flota de la UE comienzan a aplicarse a partir de 2025 y a partir de 2030. En particular, las emisiones tendrán que reducirse en un 15% a partir de 2025 tanto para los automóviles como para las furgonetas, y en un 37,5% y 31% para los automóviles y las furgonetas, respectivamente, a partir de 2030, en comparación con 2021.



A partir de 2025, también los fabricantes de camiones tendrán que cumplir con los objetivos de emisiones de CO2. Así, la media de las emisiones de CO2 de la flota de la UE de camiones nuevos tendrá que reducirse en un 15% para 2025 y en un 30% para 2030, en comparación con el promedio de las emisiones en el período de referencia (1 de julio de 2019 a 30 de junio de 2020).



Tal como se establece en el Pacto Verde Europeo, la Comisión comenzará ahora a preparar propuestas legislativas detalladas sobre la manera de alcanzar este nuevo objetivo. La Comisión revisará todos los instrumentos pertinentes en materia de clima y energía para lograr la reducción de las emisiones con miras a presentar las propuestas adecuadas a más tardar en junio de 2021.