Los deportivos eléctricos Karma Revero y Revero GT preparan su llegada a España

Llegan a nuestro mercado dos vehículos eléctricos de autonomía extendida. El lujo y la deportividad son su mayor reclamo. Así son los Karma Revero y Revero GT.

Uno de los grandes damnificados por el coronavirus está siendo el sector del automóvil, ya que el cierre de fronteras está dejando sin suministros a no pocos fabricantes. Otro daño colateral importante le ha tocado de lleno al Salón del Automóvil de Ginebra que, justo hoy, debería estar abriendo sus puertas para mostrar todas las grandes novedades del año. Pero no, esas puertas no han llegado a abrir porque la dirección del evento decidió en el último momento cancelar la cita de este año para no poner en riesgo la salud de los allí presentes.

Las marcas que iban a exponer en esta feria se han llevado la peor parte, pues no solo dejan de mostrar al mundo sus novedades sino que pierden el dinero ya depositado. Pero toca reponerse y buscar alternativas para dar notoriedad a sus modelos. Es por ello que firmas como Karma han decidido mover ficha y buscar un nuevo emplazamiento. En este caso, la firma americana ha manifestado que el debut europeo de los Karma Revero y Karma Revero GT se hará en una exhibición especial programada entre los días 11 y 13 de marzo en los Países Bajos.

A muchos les sonará la denominación Karma y ese diseño deportivo en forma de berlina de cuatro puertas. Hace ya la friolera de doce años, nació un modelo denominado Fisker Karma, con corazón eléctrico y motor térmico adicional para aumentar la autonomía, que, aunque llegó a ver la luz, no llegó a tener una vida comercial estable porque Fisker se declaró rápidamente en bancarrota.

Su sucesor fue Karma, un fabricante con sede en California, que cogió el testigo para darle continuidad a este proyecto al que ya se había dado forma. Karma se autodenomina como "algo más que una simple empresa de automóviles". De hecho, se define como "una incubadora de alta tecnología que ofrece una plataforma perfecta para probar sus tecnologías emergentes".

Pero vamos a lo que importa. ¿Cómo son sus coches? Aunque en la nota de prensa previa al Salón de Ginebra apenas los definen como "vehículos eléctricos de lujo", sin aportar más datos, sabemos que se trata de berlinas de corte coupé, con cuatro puertas e igual número de plazas, y cuyo diseño se ha mantenido prácticamente inalterado desde aquellos primeros bocetos de hace ya una década.

Sabemos, también, que se impulsan gracias a su sistema dual de motores eléctricos, aunque utilizan un motor térmico a modo de generador para aumentar la autonomía eléctrica en gran medida. La última evolución del Revero, que se presentó en el Salón de Shangai en 2019, ofrecía una autonomía 100% eléctrica cercana a los 100 kilómetros y 450 kilómetros adicionales gracias al funcionamiento del motor de combustión, que genera la electricidad necesaria para que los motores eléctricos sigan impulsando al coche. Este modelo era capaz de entregar más de 500 CV de potencia y firmaba un 0 a 100 km/h en 4,5 segundos.

Se podría considerar, entonces, rival de los mejores deportivos eléctricos del momento. Si bien la gran diferencia frente a un Porsche Taycan o cualquier Tesla, por citar algún posible competidor, seguiría estando en que la autonomía total del coche depende de un motor térmico y no solo de una batería.

Este motor térmico, por cierto, es un tricilíndrico 1.5 del grupo BMW, el mismo que anima al BMW i8. Anteriormente, el Karma utilizó para este propósito un motor de 4 cilindros del grupo General Motors.

Dentro de unos días conoceremos más datos de los Karma Revero y Revero GT, cuya comercialización en Europa está prevista para este mismo año.