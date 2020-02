Probamos el nuevo Subaru XV Eco Hybrid, un SUV con etiqueta ECO que anticipa la electrificación de la marca

Subaru muestra la versión híbrida de su superventas XV, un todocamino compacto que suma la etiqueta ambiental ECO, aunque mantiene intactas sus cualidades de siempre. El Subaru XV Eco Hybrid llegará a los concesionarios en mayo con un precio de partida de 30.500 euros.

El XV es el modelo más vendido de la marca en nuestro mercado. Pertenece a un segmento de gran relevancia y las cifras le han acompañado desde su primera generación (2012). La segunda salió a la venta en 2017 y las cosas fueron aún mejores: al adoptar la nueva Plataforma Global, se convirtió en un producto de mayor calidad, en un momento en el que la competencia era cada vez más feroz.

¿Y qué le faltaba a este modelo para terminar de despuntar? Como muchos imaginarán, electrificarse. Es la tendencia, indiscutiblemente. Y no, no es que fabricantes como Subaru se hayan apuntado a esta moda porque sí. Si hoy las marcas llenan sus gamas de modelos híbridos o eléctricos es por pura supervivencia. Porque las normativas anticontaminación están al acecho y toca bajar niveles de emisiones a marchas forzadas.

Trasera del nuevo Subaru XV Eco Hybrid

En este sentido, la firma nipona ha decidido apuntar directo a la diana con un modelo que funciona muy bien en nuestro mercado, al que ha dotado de un sistema híbrido o, más bien, a mitad de camino entre híbrido convencional y 'Mild Hybrid', en el que tienen puestas grandes esperanzas. Gracias a él se logra el ansiado distintivo ECO y, lo que es más importante, bajan los niveles de consumo y emisiones, al tiempo que mejoran las prestaciones. La jugada parece redonda.

El corazón hibrido del Subaru XV Eco Hybrid

Fiel a la tradición, este modelo incorpora un motor bóxer de cilindros horizontalmente opuestos, de inyección directa, 2 litros de cilindrada y 150 CV. No hay sistema de sobrealimentación, pero sí hay una parte eléctrica que aporta empuje en determinadas situaciones y que es la verdadera protagonista del sistema de impulsión. Los elementos que la componen son:

- un generador eléctrico integrado en el motor térmico

- una batería de Litio de alto rendimiento

- un motor integrado en la rediseñada caja de cambios automática Lineartronic, que entrega 13,5 kW (16,7 CV) de potencia y 65 Nm de par

- una centralita exclusiva de gestión del sistema híbrido

Sistema híbrido e-bóxer del Subaru XV Eco Hybrid

Todas estos componentes, junto a sus carcasas, cables y demás elementos, dan vida al sistema eléctrico e-bóxer de 118 voltios, que aporta una serie de ventajas y algún que otro inconveniente. Empezando por lo último, el peso del coche aumenta en 110 kilogramos y el maletero reduce su volumen en unos 35 litros aproximadamente (ahora son 340 litros). ¿Lo bueno? Que a pesar del aumento de peso en la báscula, mejoran las prestaciones y la eficiencia, como también lo hace el reparto de pesos entre ejes. También baja el centro de gravedad, algo que siempre ayuda a afinar la dinámica, aumenta la motricidad del sistema de tracción integral Symmetrical AWD y gana puntos en silencio de rodadura cuando funciona en modo 100% eléctrico.

Otras mejoras y novedades que incorpora el Subaru XV Eco Hybrid

El primer apartado a tener en cuenta es el diseño. Visto desde fuera, el nuevo XV con motor híbrido añade estos cambios:

- anillo de los faros delanteros en color plateado

- parrilla en acabado metálico y negro

- faros antiniebla con tecnología LED y carcasa metálica

- nuevas barras en el techo en acabado bitono plateado/negro piano

- alerón trasero en negro piano

- logo identificativo de la versión Eco Hybrid

- información del sistema de hibridación en la pantalla superior de la consola central

- detalles decorativos en un tonalidad que se asemeja al bronce

- cuero bicolor negro/perla en el acabado Executive Plus

Interior digitalizado en el nuevo Subaru XV Eco Hybrid

Otro apartado destacable es la conectividad, figuran estos elementos:

- pantalla multimedia de 8 pulgadas y 6 altavoces

- cámara de visión trasera

- Android auto y Apple Car Play

- radio digital

- reconocimiento de voz para el manejo de diversas funciones

- bluetooth

- 4 cargadores USB

Por lo demás, mantiene el botón X-Mode con control de descensos para el uso offroad, el paquete de seguridad Eyesight y esa magnífica dinámica de conducción (tanto en asfalto como fuera de él) que invita a conducir de forma placentera por todo tipo de escenarios. Siempre que conduzco un XV con la nueva Plataforma Global llego a la conclusión de que su buen rodar es el punto más destacable del coche, ya que ofrece aplomo y suavidad en carretera, mientras en campo se 'traga' lo que le echen sin rechistar.

La conducción 'offroad' es una de las grandes especialidades del Subaru XV Eco Hybrid

El nuevo Subaru XV Eco Hybrid parte de 30.500 euros en el acabado Sport Plus, que pasan a ser 32.500 en el acabado Executive Plus. Más baratas son las versiones 1.6 Eco Bifuel, que también logran la etiqueta ECO, así como las versiones 'normales' -no Bifuel- con motor de combustión sin hibridar de 1,6 litros.