Nuevos Porsche 718 GTS con motor atmosférico de 4 litros: ¡auténtico disfrute al volante!

Cuando llegó la generación actual de los Cayman y Boxster, no fueron pocos los que se echaron las manos a la cabeza porque habían abandonado sus motores atmosféricos de seis cilindros en virtud de nuevos motores turbo de cuatro cilindros. Ese 'sacrilegio' que no entendían los puristas acabó demostrando no ser ningún problema sino más bien lo contrario, pues los nuevos motores se adecuan a las exigencias actuales de emisiones y ofrecen incluso mejores prestaciones.

Sin embargo, Porsche tenía claro que había que cuidar a esa legión de seguidores y clientes que querían ver el clásico bóxer de aspiración en la generación actual. Y para ellos se crearon los Porsche 718 Spyder y 718 Cayman GT4, que son todo un mundo de sensaciones a los mandos. Siguiendo esa misma estela, ahora la gama se completa con la nueva versión GTS.

Porsche 718 Cayman GTS 4.0

Los Porsche 718 Cayman GTS 4.0 y 718 Boxster GTS 4.0 son, por encima de todo, diseño, chasis y motor. Cada uno de estos tres elementos hace su papel para ofrecer un balance perfecto en ambos modelos. Empezando por el último elemento, en el interior de estos dos coches y ubicado en posición central figura el motor de seis cilindros y 4 litros, atmosférico, que rinde 400 CV y promete una respuesta inmediata al acelerador, además de un gran sonido gracias al sistema de escape deportivo de serie.

Tan dinámico como eficiente

Capaz de girar hasta 7.800 rpm, el bóxer se asocia a un cambio manual de seis velocidades, y este conjunto permite alcanzar los 100 km/h con salida parada en 4,5 segundos. La velocidad punta es de 293 km/h. A la vista de estas cifras queda claro que este motor es pura energía, pero ¿qué pasa con la eficiencia? Desde luego, si algo caracteriza a Porsche es precisamente esa cualidad de sus motores, que acaban siendo poco gastones cuando se conduce de forma tranquila. Y en este caso no iba a ser menos. Los nuevos Porsche 718 GTS 4.0 cuentan con una serie de elementos, como el control de cilindros adaptativo que permite desactivar una bancada, la inyección directa mejorada o la admisión variable, que logran, todos ellos, reducir los niveles de consumo y emisiones y aumentar la eficiencia.

Porsche 718 Boxster GTS 4.0

En materia de chasis, el sistema Porsche Active Suspension Management (PASM) forma parte del equipamiento de serie y se complementa con una suspensión que rebaja la altura del coche en 20 milímetros respecto a otras versiones. Opcionalmente, esta suspensión deportiva PASM puede reducir en otros 10 milímetros la distancia de la carrocería al suelo. Otros componentes incluidos de serie y orientados al rendimiento son el control de estabilidad Porsche Stability Management (PSM) con un modo PSM Sport que se puede seleccionar independientemente, el pack Sport Chrono al que va asociada la App Porsche Track Precision, los soportes activos Porsche Active Drivetrain Mounts (PADM) y el Porsche Torque Vectoring (PTV) con autoblocante mecánico trasero.

El toque diferenciador

Los Porsche 718 GTS 4.0 aportan una serie de elementos propios, como son las llantas de 20 pulgadas en negro brillante satinado o el sistema de frenos mejorado con discos perforados y pinzas en color rojo (los frenos cerámicos PCCB son opcionales). También hay una serie de detalles en tono oscuro que caracterizan a los GTS, presentes en el labio del spoiler, las tomas de aire del frontal Sport Design, los antiniebla delanteros, los pilotos traseros o el paragolpes posterior.

Interior del Porsche 718 Cayman GTS 4.0

En el interior la nota distintiva la ponen los tapizados oscuros en Alcántara para los asientos, el volante, la consola central, la palanca de cambios y los reposabrazos. En el caso del Cayman, esta piel también cubre los pilares A y el techo. Por su parte, el pack interior GTS opcional añade una nota de color, que puede ser rojo carmín o tiza. Ese tono destaca en el cuentarrevoluciones, los cinturones de seguridad y todas las costuras decorativas, incluido el bordado del emblema GTS en los reposacabezas y la palabra Porsche con un reborde negro en las alfombrillas. Las molduras y el acabado de la consola central están hechas de carbono.

El 718 Cayman GTS 4.0 tiene un precio final en España de 94.580 euros, mientras que el del 718 Boxster GTS 4.0 es de 96.888 euros. Ambos llegarán a los concesionarios a partir de finales de marzo de 2020.