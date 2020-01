Uno de cada cuatro españoles ha presentado una reclamación contra el sector del motor en los últimos cinco años

El 23% de los españoles, uno de cada cuatro, ha presentado al menos una reclamación por un vehículo a motor, según se desprende de una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre las reclamaciones a las empresas en materia de consumo. Respecto a motor, la información aportada por la OCU no precisa qué tipos de servicios han sido los que más reclamaciones han concitado, bien reparaciones, bien compra de vehículos.

De los once sectores incluidos en el informe, el motor es de los mejores parados, con el puesto número siete. Las compañías telefónicas (54% de reclamaciones) la banca (34% de reclamaciones) y los seguros (32% de las reclamaciones) concentran la mayor parte de las reclamaciones.

Siguiendo con el orden de las más problemáticas, la encuesta de OCU coloca el sector Viajes y vacaciones en cuarta posición, con un 30% de reclamaciones; reformas y reparaciones del hogar le sigue con 28%, suministros (luz, agua, gas...) un 27% ocupa el sexto puesto.

Tras motor se coloca a poca distancia los dispositivos tecnológicos que según el informe de la OCU el 22% de los españoles ha presentado alguna reclamación en los últimos cinco años, electrodomésticos un 20%, transporte público el 13% y en última posición ropa y calzado, sobre el que se ha quejado el 9% de los ciudadanos según la encuesta de la organización de consumidores.

Para la elaboración de esta encuesta OCU ha preguntado a más de 1.680 personas (socios y no socios de la organización) sobre sus experiencias con las reclamaciones en los últimos años. Los resultados de la encuesta ponen de manifiesto que los problemas de consumo afectan a un alto porcentaje de personas, un 80% de los ciudadanos se ha visto obligado a reclamar en los últimos 5 años. Un 12% de los consumidores decidió no hacerlo y el principal motivo para no reclamar a la empresa es la falta de consecuencias prácticas que, según ellos, tendría su reclamación.

Sin embargo, el estudio de OCU señala que reclamar sí tiene resultado, aunque para ello haya que esperar. Un 42% de los usuarios señala que su reclamación se resolvió de forma plenamente satisfactoria y un 35% admite que se resolvió parcialmente

El 23% de quienes reclamaron reconoce que resultó inútil. El 60% de los consumidores tuvo que contactar más de tres veces con la compañía y un 46% de los consumidores reconoce que tuvo que esperar entre uno y seis meses para su resolución, lo que da idea de la deficiente calidad de muchos servicios de atención al cliente.