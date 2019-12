Conducimos el VW Golf 8 dos meses antes de su lanzamiento al mercado: estas son las primeras impresiones

En febrero de 2020 saldrá a la venta la octava generación del Volkswagen Golf. Con 35 millones de unidades vendidas desde que saliera a la luz en 1974, el compacto por excelencia se renueva con un diseño que tira a conservador, pero añade mucha tecnología. Digitalizado y con una gama ampliamente electrificada, el Golf 8 fija su precio de partida en 22.900 euros. Ya lo hemos conducido en Ecomotor y aquí van nuestras primeras impresiones tras la toma de contacto por carreteras portuguesas.

Ya le tocaba relevo generacional. El ciclo de vida medio de un vehículo como el Golf suele situarse en torno a siete años. Y el modelo aún vigente ya los ha cumplido. Así que esperábamos con ganas el relevo, que habría de ser muy tecnológico, no cabía duda. Sabemos que VW suele ser conservadora en sus diseños cuando cambia de modelo, y más aún en el caso del Golf. Aún así, no deja de sorprender lo poco que ha cambiado frente a su predecesor. Evidentemente, si esto se hace así es por algo. Sin duda, a este modelo le beneficia eso de ser siempre parecido desde un punto de vista estético de cara a las ventas.

En cualquier caso, hay una serie de modificaciones que cabe resaltar. Visto desde fuera, destacan los faros delanteros ofrecen formas nuevas, frente a los traseros, que sí son más similares a los de la generación anterior. Ambos tienen iluminación LED de serie. La línea del nuevo Golf ofrece menos superficie frontal, lo que se traduce en una mejor aerodinámica (también tiene un impacto positivo en la eficiencia). Las llantas son nuevas, como también algunos colores de carrocería. En fin, que retoques, los justos.

Incluso la plataforma MQB es exactamente la misma que la del Golf 7, batalla incluida. La cota de longitud (4,28 metros) crece en 3 cm por los voladizos, pero el interior y el maletero (380 litros). Todo permanece en su sitio y con pocas modificaciones, sigue siendo un verdadero compacto, con todo lo que bueno que plantea una carrocería de este tipo. Por cierto, comenzará a venderse con carrocería de cinco puertas y más adelante llegará la versión Variant (familiar) para quien necesite mayores dosis de espacio y versatilidad. Lo que no habrá es variante de tres puertas. Este tipo de carrocería ya prácticamente se ha extinguido en el mercado europeo.

Los cambios más relevantes del nuevo VW Golf 8

La revolución, una vez más, está en el interior. En este caso, el nuevo Golf destaca por una gran superficie apantallada en la zona de la instrumentación y de la consola central, que permite manejar todas las funciones del sistema de infoentretenimiento y presenta la información de forma clara y vistosa. Apenas hay botones en busca de un diseño lo más puro y minimalista posible. Por no haber, no hay ni para manejar el volumen o el sistema de climatización. Todo se hace de forma táctil, aunque con unos mandos de control que funcionan con rapidez y que (en el caso de la climatización) son específicos y tienen su propio hueco reservado en la consola, por lo que no obligan a distraerse buscando en los menús.

En líneas generales, lo más relevante en el apartado tecnológico del nuevo Golf es lo siguiente:

- Todos los mandos son digitales y hápticos de serie y su manejo es sencillo

- Se incluye la instrumentación Digital Cockpit de 10,25"

- Existe un Head-Up Display proyectado en el parabrisas y un sistema de iluminación "IQ. Light" con tecnología Matrix LED.

- El sistema de conexión entre vehículos e infraestructuras Car2X (inteligencia de enjambre) es de serie

- Los sistemas de asistencia a la conducción se agrupan bajo el paraguas "IQ Drive", que entre otras funciones incorpora el Travel Assist, que permite la conducción semi autónoma con control de la dirección, acelerador y frenos prácticamente a cualquier velocidad, sin intervención del conductor

- se puede utilizar el smartphone como llave digital para que el coche pueda usarlo un familiar o amigo sin necesidad de tener la llave física

- el control por voz natural y el asistente "Hola Volkswagen" permiten dar indicaciones, por ejemplo, a las funciones de navegación o climatización

- El Golf 8 también permite hacer actualizaciones online, así como solicitar asistentes de conducción que requiera el conductor de forma puntual

Amplia gama de motores electrificados en el nuevo VW Golf 8

La nueva oferta de motores incorpora cinco versiones electrificadas, de las cuales, tres de ellas son 'Mild Hybrid' (eTSI) de 48 V con etiqueta ECO, y las otras dos son híbridas enchufables (eHybrid) con etiqueta CERO. Las tres primeras tienen 110, 130 y 150 CV y siempre van asociadas al cambio automático DSG. Las dos segundas tienen 204 y 245 CV y logran una autonomía puramente eléctrica cercana a los 60 km (aún pendiente de homologación).

La oferta de gasolina la componen motores TSI de 1.0, 1.5 y 2.0 litros con potencias desde 110 a más de 300 CV.

La oferta diésel añade dos motores TDI 2.0 litros de nueva generación de 115 y 150 CV que permiten una reducción de consumo del 17%.

También se ofrecerá un motor de gas natural comprimido GNC 1.5 TGI de 130 CV.

Una vez en marcha, el nuevo Golf podríamos decir que es una evolución del anterior, es decir, todo lo hace bien, de forma correcta. El coche pisa bien, ofrece una buena calidad de rodadura y hace que conductor y pasajeros se sientan a gusto nada más sentarse a bordo. Esto, que parece fácil, no lo es. Y es algo que a Volkswagen se le da especialmente bien.

Lanzamiento al mercado del VW Golf 8

El nuevo Golf llegará en febrero de 2020 a España. Los precios del Golf 8 para el mercado español partirán desde los 22.900 euros con descuentos incluidos. Este precio corresponde al acabado Golf con motor 1.0 TSI de 110CV, equipado de serie con Car2X, Lane Assist, ACC, e-Call, faros delanteros LED llantas de 16" y App-Connect. Ojo, porque esta versión no estará disponible hasta la vuelta de verano del año que viene. Sí estará como punto de partida el TSI 130 CV, manual y con acabado básico, por un precio cercano a los 24.000 euros. Una versión 'Mild Hybrid' de 150 CV con acabado Style y una buena dotación rondará los 30.000 euros. El único precio oficial ya fijado es el 22.900 euros que mencionábamos al inicio de este párrafo; los demás, aunque son estimaciones de los responsables de VW, no dejan de ser eso, estimaciones que estarán cerca de la realidad pero que pueden no ser exactas.