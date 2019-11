Alfa Romeo Stelvio y Giulia 2020: los dos pilares de la marca crecen en tecnología y se suben al carro del 'carsharing' personal

Stelvio y Giulia, SUV y berlina, son hoy los dos pilares fundamentales sobre los que se asienta la firma italiana. Dos modelos que parten de la misma plataforma y que, tras poco tiempo en el mercado, reciben ya una actualización que tiene que ver, sobre todo, con la parte tecnológica. Estas son las novedades que incorporan los Alfa Romeo Stelvio y Giulia 2020.

Visto desde un punto de vista estilístico el cambio es pequeño. De hecho, no llega ni a restyling (será en 2021). Es por eso que en su parte exterior ambos modelos son casi idénticos a sus predecesores. Por no cambiar, no cambia ni el diseño de los grupos ópticos, que son siempre la principal seña de identidad en la personalidad de un coche. Ha sido una decisión consciente. Desde Alfa Romeo explican que el hecho de incluir tecnología LED hubiera obligado a rediseñar los faros y pilotos, y eso hubiera cambiado la expresión de sus modelos, cosa que no querían hacer a estas alturas del ciclo de vida. Así que por fuera todo permanece inalterado, a excepción de la gama de colores de carrocería, que suma algunas nuevas tonalidades que le sientan realmente bien a estos dos italianos de 'cuore sportivo'.

Alfa Romeo Stelvio 2020

En realidad, el diseño es uno de los grandes argumentos de compra de Stelvio y Giulia. Quizá sea buena idea mantener su esencia ahora que todavía son muy jóvenes. Pero, ¿dónde están entonces los cambios que pueden hacer interesantes a estos dos modelos? Para empezar, en el interior. La berlina y el todocamino son prácticamente idénticos en la disposición de sus mandos y el diseño de la consola y el puesto de conducción, así que las novedades atañen a los dos. A modo esquemático, esto es lo nuevo que encontramos en uno y otro modelo:

- consola del túnel central rediseñada, con controles más sólidos al tacto

- volante nuevo, más ergonómico y con nuevos botones

- más calidad percibida en los materiales de recubrimiento, como el cuero del selector del cambio

- cargador inalámbrico para teléfonos móviles

- nueva instrumentación digital con pantalla de 7 pulgadas

- la pantalla de 8,8 pulgadas la consola ahora es táctil y mejora sus funciones: la información se presenta de forma más visible y organizada, es más intuitiva en su manejo y evita distracciones al volante

- llega una nueva generación de sistemas de conectividad firmados por Mopar: my assistant, my remote, my theft assistance, my wifi, my navigation, my fleet manager.

Interior del Alfa Romeo Stelvio 2020

Otro de los puntos interesantes de la gama 2020 de Alfa Romeo es el que tiene que ver con los asistentes a la conducción, que otorgan ya a sus modelos el nivel 2 de conducción autónoma. A los ya conocidos asistentes de aparcamiento, cambio de carril, frenada autónoma de emergencia y luces automáticas (corta/larga), se suman ahora los siguientes:

- reconocimiento de señales de tráfico con aviso inteligente de velocidad

- control inteligente de crucero

- mantenimiento de carril

- aviso de ángulo muerto

- detector de fatiga

- asistente de atascos y autovías

Alfa Romeo Giulia 2020

Por lo demás, nada cambia en estos dos modelos que siguen ofreciendo un tacto de conducción delicioso, con un carácter propio y diferenciado de sus rivales. Buenas sensaciones en la carretera por la elevada calidad de rodadura y por el funcionamiento de los motores diésel y gasolina. Sin duda, un par de apuestas distintas (y muy válidas) frente a las berlinas y SUV de la competencia.

La gama 2020 de Alfa Romeo se estructura en cuatro niveles de equipamiento (base, Super, Business y Ti), complementados por cuatro acabados (Sprint, Veloce y Veloce Ti). En enero de 2020 será el lanzamiento comercial de los nuevos modelos de la firma italiana. De momento no hay precios fijados para nuestro mercado.

i-Link by Leasys

Leasys es la compañía de FCA que desarrolla y provee de innovadores servicios de movilidad a clientes privados, autónomos y empresas. Se tata de una plataforma de renting que propone soluciones de alquiler a corto, medio o largo plazo, adaptadas a las necesidades de cada usuario.

i-Link es un servicio que lleva un paso más allá la idea del renting y la acerca al mundo del carsharing o coche compartido. Esta idea se materializará con la llegada de los nuevos Giulia y Stelvio a comienzos del año que viene y permitirá compartir el coche entre una pequeña comunidad de hasta diez personas cercanas. No requiere llave física, ya que permite localizar, abrir y cerrar el coche mediante el uso de una aplicación y un teléfono móvil.

Esto es algo que ya hemos visto en otras marcas, como por ejemplo, Mini, que ya presentó una idea similar hace no mucho tiempo. A la vista del éxito del carsharing público y del interés creciente en el renting en nuestro país, todo parece indicar que esta nueva fórmula de adquisición y uso del coche en un ámbito compartido algo más privado pueda tener futuro. Nos mantenemos a la expectativa.