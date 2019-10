Volkswagen Golf 2020: todas las novedades de la octava generación

Y por fin llegó la esperada octava generación del Volkswagen Golf. Tras siete años en el mercado, el modelo actual se despide ara dar paso al Golf 2020 o Golf 8, que aunque no lo parezca a simple vista, cambia bastante frente a su predecesor. Dentro de unos días podremos verlo en vivo para conocer al detalles todas las novedades que incorpora, pero mientras tanto nos quedamos con los datos fundamentales que llegan desde Wolfsburgo en su estreno mundial. El nuevo VW Golf abrirá sus pedidos en diciembre y las primeras unidades llegarán a los concesionarios en febrero del año que viene.

Nada menos que 35 millones de unidades se han vendido del Golf hasta la fecha. En sus 45 años de vida y siete generaciones, el referente entre los compactos (segmento C) cierra ahora un ciclo de vida para dar paso a uno nuevo. Y lo primero que vemos es que, una vez más, los diseñadores han decidido tirar por la vía conservadora. No hay grandes cambios frente al modelo anterior sino más bien una línea continuista, algo que le funciona muy bien a la marca en general y al Golf en particular.

La vista trasera recuerda inevitablemente al Golf 7, igual que la vista lateral. También llama la atención que uno de los colores elegidos para este lanzamiento sea una tonalidad de amarillo, igual que lo fue en el restyling de la generación anterior, es decir, el modelo al que da relevo (si bien el otro era más intenso). Las cotas exteriores cambian poco (crece longitud algo más de 2 centímetros) y las interiores se mantienen prácticamente inalteradas, maletero incluido, que sigue ofreciendo un volumen de 380 litros.

Entonces, ¿qué novedades esconde el nuevo VW Golf 8? La revolución, como no podía ser de otra forma, está en el diseño interior y en la tecnología. Lo primero salta a la vista al ver la disposición del puesto de conducción, con su tablero de instrumentos y su consola central. La digitalización es mucho mayor que antes, con pantallas táctiles de gran tamaño y un manejo que, según la marca, es más intuitivo que nunca.

En materia de conectividad, aparte de las opciones que permiten al conductor enlazar sus dispositivos al coche, existe un sistema (Car2X), que mantiene al vehículo conectado con su entorno: las señales de la infraestructura de tráfico y la información de otros coches a distancias de hasta 800 metros se notifican a través de una pantalla. El Golf también comparte estos avisos con otros modelos Car2X. De esta manera se crea una inteligencia generada por el enjambre, para beneficio de todos los vehículos que lo componen.

Además de esto, el nuevo Golf cuenta con sistema de asistencia a la conducción de última generación, que funcionan gracias a un conjunto de sensores de ultrasonido, cámaras y radares.

El VW Golf 8 apuesta por la hibridación

Otras de las grandes novedades del Volkswagen Golf 2020 se encuentra bajo el capó. Desde este momento, aparte de la gama diésel y gasolina, existe una amplia oferta híbrida con hasta cinco variantes diferentes a elegir. Empezando por este último grupo, el cliente puede optar a lo siguiente:

- Tres 'mild hybrid' con tecnología de 48V. Son los 1.0 eTSI (110 CV), 1.5 eTSI (130 CV) y 1.5 eTSI (150 CV).

- Dos híbridos enchufables con una autonomía eléctrica superior a 60 kilómetros que, presumiblemente, les permitirán acceder a la etiqueta 'Cero Emisiones'. Estas versiones se denominan eHybrid (204 CV) y GTE (245 CV).

Al margen de estos motores existe uno que funciona con gas natural comprimido, que es el 1.5 TGI de 130 CV, que también hace su aporte a la ecología. Y, por supuesto, no podían faltar los motores exclusivamente térmicos, con una nutrida gama TSI y TDI. Todos ellos han mejorado en consumos y emisiones, si bien los diésel se han empleado a fondo para reducir las emisiones de NOx gracias a dos catalizadores SCR (-80%) y el consumo (-17%). Estas son las opciones disponibles:

TSI 1.0 (110 CV)

TSI 1.5 (130 CV)

TSI 1.5 (150 CV)

TDI 2.0 (115 CV)

TDI 2.0 (150 CV)

El nuevo Volkswagen Golf 8 ya ha llegado. Dentro de poco ya lo veremos rodando por las calles en su carrocería de 5 puertas, que es la que única que va a existir en formato 'hatch' en esta generación. Más adelante llegará, eso sí, el familiar Variant para satisfacer a todos aquellos usuarios que demandan un punto más de espacio y versatilidad.