Audi RS 4 Avant: la berlina familiar de 450 CV se pone al día con novedades en diseño y tecnología

El Audi RS 4 Avant acaba de recibir las actualizaciones introducidas en la gama A4 hace apenas unos meses. En este momento, la berlina más deportiva se pone al día con una serie de cambios que afectan al diseño y la tecnología. El apartado mecánico se mantiene sin cambios, incluido el motor V6 biturbo de 450 CV.

En su vista exterior se aprecian ligeras modificaciones en los paragolpes y los grupos ópticos, que son dos elementos que marcan la personalidad del coche en gran medida, como también lo hacen los dos nuevos colores de carrocería, que son altamente llamativos (azul Turbo y rojo Tango). El alerón situado en la parte final del techo, el difusor trasero que integra las dos salidas se escape ovaladas, la parrilla de color negro o las llantas (con diferentes diseños pero todas de 20 pulgadas) aportan el toque de distinción necesario en esta berlina familiar de altas prestaciones.

Otras novedades que integra el renovado Audi RS 4 Avant tienen que ver con el sistema multimedia, ahora con una pantalla táctil de mayores dimensiones que en el modelo anterior (10,1 pulgadas), y con los modos de conducción, que desde este momento cuentan con dos extra que, RS1 y RS2, personalizables a gusto del conductor, muy al estilo de los botones que integran los BMW ///M desde hace poco tiempo.

Por cierto, que hablando de rivales deportivos en marcas premium, cabe citar que el Audi RS 4 Avant no encuentra competidor en BMW, pues la Serie 3 no tiene versión M con carrocería familiar. Sí compite este Audi, en cambio, con el Mercedes-AMG C 63 Estate, que cuenta con dos variantes de mayor potencia que el modelo de los cuatro aros aunque con unas prestaciones similares. Cabe recordar que el Mercedes es un modelo de tracción trasera y el Audi tiene cuatro ruedas motrices.

El Audi RS 4 Avant 2020 esconde bajo el capó el mismo motor 2.9 V6 biturbo de 450 CV de su predecesor, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades y al mencionado sistema de tracción integral quattro. Gracias a este conjunto motor/transmisión, la berlina es capaz de alcanzar los 100 km/h desde parado en 4,1 segundos y una velocidad punta de 250 km/h (puede llegar a 280 km/h con el paquete dinámico RS).

El RS 4 Avant ofrece la misma versatilidad para el uso en el día a día que el resto de versiones del A4 Avant. El maletero tiene una capacidad de 495 litros, que aumenta a 1.495 litros con los respaldos de los asientos traseros abatidos y cargado hasta el techo. El portón del maletero cuenta con accionamiento eléctrico de serie. Opcionalmente, la apertura y cierre del portón del maletero se puede activar mediante un sensor. También es posible montar opcionalmente un gancho de remolque escamoteable, que se desbloquea eléctricamente al pulsar un botón.

El renovado Audi RS 4 Avant saldrá a la venta en nuestro mercado a finales de octubre de este mismo año y las primeras unidades llegarán a los concesionarios en diciembre. El precio de partida se sitúa en 99.950 euros.