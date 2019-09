El Opel Grandland X estrena motores de alta eficiencia

En Opel saben que los modelos SUV son importantes (suponen casi el 50% de las ventas totales en España) y por ello se han puesto las pilas en estos últimos años para dar forma a una gama con representación en los segmentos que más demanda tienen (B-SUV y C-SUV). Hoy, quien mire hacia la firma del rayo puede ver tres modelos: el Opel Mokka X, el Opel Crossland X y el Opel Grandland X. Y es precisamente este último, el más grande de los tres, el que acaba de recibir una serie de novedades que afectan a los motores. Llegan nuevas opciones y todas ellas respetan las nuevas normativas de emisiones.

El Opel Grandland X 2020

Pero antes de hablar de ello, toca situar en contexto al modelo en cuestión. ¿Qué lugar ocupa el Opel Grandland X? Como decíamos, es el más capaz de los SUV que hoy existen en la gama. Tras su carrocería de 4,47 metros de longitud se esconde un interior amplio en las dos filas de asientos, un maletero de 514 litros (1.652 si se abaten asientos) y un diseño típicamente Opel, es decir, sobrio y funcional a partes iguales.

El coche es pintón por fuera y cuenta con detalles que aportan personalidad, como la parrilla, las luces LED o ciertos elementos cromados. También se ha cuidado especialmente la ergonomía y la comodidad a bordo. Sin embargo, lo más llamativo del coche no es nada de esto sino su acertado tacto de chasis y la sensación de ligereza que transmite a los mandos. El Grandland X es un modelo relativamente reciente y hasta este momento no había tenido ocasión de probar una unidad. He de reconocer que me esperaba algo más soso a la hora de conducirlo; un SUV más, como otros tantos de su segmento. Y la realidad es que el que ha pasado por mis manos hoy, con uno de los nuevos motores de gasolina, me ha dejado buen sabor de boca.

La marca nos confirma que uno de los puntos fuertes de este modelo es su reducido peso (ligeramente por encima de 1.300 kg) y ahora entiendo, efectivamente, ese buen rodar. Del motor 1.6 Turbo de 180 CV con cambio automático de 8 velocidades también me llevo una buena impresión por su capacidad de empuje y por lo bien que se entiende con el cambio. Tampoco tiene mal sonido, más bien lo contrario, cosa que ya cada vez es más rara de encontrar en muchos coches actuales. Así que, a falta de conocer sus consumos reales en mayor profundidad, dado que esta ha sido una breve toma de contacto, puedo decir que es una variante bastante recomendable para quien quiera un SUV de prestaciones alegres.

Hoy, motor térmico; mañana, electrificado

La nueva de motores, que cumple la normativa Euro 6 y Euro 6d-Temp, queda compuesta de la siguiente manera:

Gasolina

1.2 T 130 CV manual, 6 velocidades

1.2 T 130 CV, automático, 8 velocidades

1.6 T 180 CV, automático, 8 velocidades

Diésel

1.5 CDTI 130 CV, manual, 6 velocidades

1.5 CDTI 130 CV, automático, 8 velocidades

2.0 CDTI 180 CV, automático, 8 velocidades

Al margen de la tecnología que incorpora estos motores en materia de eficiencia, en Opel han decidido implementar algunas medidas que ayudan a reducir aún más el consumo, como son los faros 'ecoled' que reducen el gasto o los neumáticos de baja resistencia a la rodadura.

La otra gran novedad es el Opel Grandland X PHEV con motor híbrido enchufable, que ya admite pedidos y que legará al mercado en los próximos meses. Sus datos más relevantes:

- hay dos variantes: con tracción delantera y 225 CV, y con tracción integral y 300 CV

- tiene una batería de 13,2 kWh que logra una autonomía en modo 100% eléctrico de 52 km

- la velocidad máxima en modo eléctrico es de 135 km/h

- las cifras de consumo y emisiones según el ciclo WLTP son de 1,6 l/100 km y 36 g/km

- en un 'wallbox' la batería se carga por completo en 1 hora y 45 minutos

- el precio de la variante de 300 CV se sitúa en torno a los 53.000 euros; la de 225 CV reduce su factura en unos 10.000 euros.

El futuro, según Opel, es para la electrificación. En su bola de cristal figura un panorama en el que los motores térmicos irán perdiendo fuelle, mientras los eléctricos, híbridos enchufables y motores con tecnología 'Mild Hybrid' irán haciéndose con las porciones más grandes del pastel. En los dos primeros Opel ya tiene presencia (Corsa eléctrico y Grandland X PHEV); los motores con microhibridación o hibridación suave 'Mild Hybrid' llegarán a corto/medio plazo.