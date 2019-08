Fernando Alonso prepara su posible Dakar 2020 con Toyota

Alonso busca la gloria fuera de la Fórmula 1. No es nada nuevo. El piloto asturiano lleva ya un tiempo entregándose a otras disciplinas para conseguir esos buenos resultados que, por diversos motivos, ya no conseguía a bordo de los monoplazas de F1. Tras verle en Daytona o en Le Mans, a comienzos de este mismo año conocimos la noticia de que dirigía su mirada hacia el rally Dakar. Palabras mayores, sin duda, para un gran volantista de circuito, que, sin embargo, no acumula experiencia en tierra.

Fernando Alonso parece estar motivado con la idea del Dakar y es por ello que en los próximos cinco meses trabajará con Toyota Gazoo Racing para familiarizarse con la disciplina de los rally raid a bordo del Toyota Hilux con el que, presumiblemente, correrá en el próximo Dakar 2020 que se disputará en Arabia Saudí. Y decimos 'presumiblemente' porque no hay confirmación oficial de que vaya a hacerlo. Se está preparando para ello, y así lo ha anunciado Toyota, pero la experiencia en una competición de este tipo es fundamental, así que habrá que ver cómo se desarrollan estos próximos meses de ensayos.

Lo que está claro es que el dos veces campeón de las 24 horas de Le Mans, actual campeón del Mundial de Resistencia FIA, bicampeón del mundo de F1 y ganador de las 24 horas de Daytona, se está centrando este año en mejorar sus habilidades en conducción offroad, siempre con la vista puesta en el Dakar.

Los test de pruebas han comenzado esta misma semana en el desierto de Namibia y, una vez concluidos, está prevista su participación, a modo de test no competitivo, en el próximo Rally Harrismith 400 (Sudáfrica), quinta prueba de las "South African Cross Country Series", que se celebrará los días 13 y 14 de Septiembre.

Un dato importante a tener en cuenta es que Alonso forma parte del equipo Toyota Gazoo Racing, que ganó la edición anterior del Dakar con el piloto catarí Nasser Al-Attiyah a los mandos del Toyota Hilux. Esto quiere decir que las posibilidades de hacer una buena participación en su Dakar de iniciación aumentan de forma considerable.

El Dakar comenzó su andadura en tierras africanas en el año 1978; las últimas ediciones se han disputado en América latina y, por primera vez en la historia, en 2020 transcurrirá por los desiertos de Arabia Saudí.

Fernando Alonso: "Estoy realmente emocionado de continuar mi aventura con Toyota Gazoo Racing. Juntos hemos logrado mucho desde que me subí por primera vez a un Toyota en Noviembre de 2017, con dos victorias consecutivas en Le Mans, el título del Campeonato del Mundo de Resistencia para el equipo y el título de pilotos con mis compañeros Sébastien y Kazuki."

"Probé la disciplina de los rallyes todo terreno a principios de éste año y me dejó buenas sensaciones, las cuales quiero prolongar. Era consciente de que sería una disciplina totalmente diferente con una curva de aprendizaje muy exigente, pero con el Toyota Hilux me sentí genial, me transmitió mucha confianza muy rápidamente y mejoraba pasada tras pasada. Tengo muchas ganas de afrontar los próximos meses de entrenamiento, conocer a fondo el Toyota Hilux y trabajar con el equipo. Siempre he mantenido que quiero perseguir nuevos desafíos en diferentes disciplinas y estoy en un gran equipo para poder hacerlo."