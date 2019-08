Las asociaciones de automoción se muestran muy preocupados con las matriculaciones

Las principales asociaciones del sector del automóvil se muestran preocupados tras diez meses de descensos en las matriculaciones que achacan, principalmente, a la desconfianza que hay actualmente en los compradores ante el futuro de las motorizaciones de combustión y la incertidumbre política. En este sentido señalan la urgencia de la formación de un nuevo gobierno lo antes posible. | Las ventas de automóviles caen un 11% en julio y acumulan un descenso del 6,5% en el eaño

ANFAC (FABRICANTES)

La directora de comunicación de ANFAC, señala que "es verdad que la caída de las matriculaciones en el mes de julio puede estar agravada por su comparación con el mismo mes del año anterior, donde ya se registraba un adelantamiento de las compras de vehículos por la entrada en vigor de la nueva norma de medición de emisiones WLTP en el mes de septiembre y que esto explique en parte la caída generalizada de las entregas, sobre todo en el canal de alquiladores. Sin embargo, no deja de ser preocupante el hecho de que el canal de particulares mantiene una tendencia a la baja cada vez mayor, con reducciones de las ventas de doble dígito. Sobre todo, si se tiene en cuenta que julio es uno de los mejores meses para las adquisiciones de vehículos por parte de las familias, de cara a las vacaciones de agosto y que no absorbió un número alto de matriculaciones adelantadas por el WLTP. El año pasado, por estas fechas, las matriculaciones a particulares crecían un 10% y este año, caen un 11%. Son cada vez más urgentes las medidas de choque que reviertan esta tendencia".

FACONAUTO (CONCESIONARIOS)

Raúl Morales, director de Comunicación de FACONAUTO, afirma que "ni la estacionalidad, que tradicionalmente ha impulsado las matriculaciones en julio, ni el esfuerzo promocional que han hecho concesionarios y marcas han conseguido revertir la mala tendencia que arrastra el mercado. Insistimos en que la crisis que atraviesan las matriculaciones es de confianza. No hay ninguna razón de peso en el contexto económico o de consumo que haya que tener en cuenta, por el momento, para dar una explicación a estas caídas, de hecho, hay una importante bolsa de compradores que están retrasando su cambio de coche. Eso sí, viendo los datos, está claro que lo que no ayuda es la incertidumbre política: es urgente que haya un Gobierno para que pueda liderar las reformas que necesita el sector, lo que aclararía el horizonte y daría seguridad al consumidor.

GANVAM (DISTRIBUCIÓN Y TALLERES)

Según la directora de Comunicación de Ganvam, Tania Puche, "es cierto que la comparativa con julio del año pasado, que disparó las ventas por el efecto WLTP, es desfavorable. Pero aun así las cifras -con las empresas en negativo y los particulares acumulando once meses de caída- están evidenciando la mala salud del mercado. Urge un gobierno estable que no actúe con ligereza a golpe de declaración creando incertidumbre en los compradores porque la caída de las matriculaciones tendrá un efecto en el conjunto de la economía, empezando por el empleo. Hace falta un equipo de gobierno que, escuchando al sector antes de legislar, sea capaz de tomar decisiones técnicas y no solo políticas para encauzar la situación. A este ritmo, salvar el año es complicado, pero hay que insuflar confianza de nuevo para revertir la situación y liberar la demanda retenida".

ANCOVE (COMERCIANTES)

El presidente de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos, Elías Iglesias, considera que "en Ancove somos conscientes de que la entrada del sistema WLTP está desvirtuando las estadísticas de matriculaciones de los últimos meses y confiamos en que a partir de septiembre las caídas se moderen. Sin embargo, la nueva reglamentación WLTP no justifica el profundo retraimiento de los compradores, muy desconcertados tanto en el mercado de vehículos nuevos como en el de usados. En nuestra opinión, la situación es lo suficientemente dramática para que el Gobierno en funciones utilice los márgenes presupuestarios con los que cuenta para dar mensajes de confianza al mercado, lo que pasa por aprobar planes de achatarramiento que no excluyan las motorizaciones de combustión, muy eficientes en la actualidad tanto en términos de consumo como de emisiones, e incluya la compra de vehículos de ocasión con menos de cinco años".

ANIACAM (IMPORTADORES DE VEHÍCULOS)

El presidente de la asociación, Germán López Madrid, ha apuntado: "El Gobierno es el que tiene la llave para parar esta situación y lo tiene que hacer ya, no solo con medidas de ayuda a la renovación del parque, sino diciendo claramente a la ciudadanía que los vehículos de combustión son aptos, hoy por hoy, para cumplir con todas las normas anticontaminación y que hay que seguir dependiendo de ellos durante unos años para poder llegar en un futuro a la electrificación del parque", aseguró.

ANEVAL (ALQUILADORAS)

La asociación que agrupa a Enterprise, Avis, Europcar, Hertz y Sixt ha atribuido el descenso de las matriculaciones del 10,9% en el canal alquilador en julio al efecto calendario provocado por la entrada en vigor del nuevo protocolo WLTP de medición de emisiones de dióxido de carbono (CO2) y consumo de vehículos en septiembre del año pasado.