Valentino Rossi: "Tengo miedo de que Marc Márquez me iguale"

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), reconoció este domingo tras el Gran Premio de Tailandia que "Marc Márquez está haciendo un poco lo que hacía" él en su "época dorada".

"Siempre ha sido primero o segundo esta temporada y no le costará alcanzar mi número de títulos", opinó el italiano tras el Gran Premio de Tailandia.

Si bien enseguida recordó: "Creo que no le costará cogerme. Me disgusta porque en mi carrera, dos o tres los tiré, más que nada dos los tiré yo y uno, en cambio, me lo hicieron perder. Pero, de todos modos, son tres. Así habría sido más duro. Pero sí tengo miedo de que me iguale los nueve".