El mundo de la Fórmula 1 lamenta la pérdida de Niki Lauda

El mundo de la Fórmula 1 lamentó el fallecimiento del expiloto austriaco y tricampeón del mundo Niki Lauda, y las redes sociales se llenaron al instante de mensajes de pésame y elogios de pilotos, equipos y del Mundial. | Muere Niki Lauda, una de la mayores leyendas de la Fórmula 1.

"Descansa en paz Niki Lauda. Siempre te llevaremos en nuestros corazones, inmortalizado para siempre en nuestra historia. La comunidad automovilística de hoy lamenta la pérdida devastadora de una verdadera leyenda. Los pensamientos de todos en la F1 están con sus amigos y familiares", expresó el campeonato tras conocer la noticia.

Mercedes, escudería de la que era presidente no ejecutivo y accionista desde 2012, también mostró su pesar por el adiós de "una de las grandes leyendas" de la F-1, que "combinó heroísmo, humanidad y sinceridad dentro y fuera del cockpit'", en palabras de su Team Principal, Toto Wolff.

"Vacío en la F1"

"Su fallecimiento deja un vacío en la F-1. No sólo hemos perdido a un héroe que protagonizó el regreso más destacable nunca visto, sino también a un hombre que aportó una claridad y una sinceridad valiosa a la F-1 moderna. Era nuestra voz del sentido común y le vamos a echar de menos", añadió el austriaco, que indicó que las 'flechas plateadas' han perdido "a un guía" y a una persona "muy honesta y leal".

"Niki, simplemente eres irremplazable, nunca habrá otro como tú. Ha sido un honor para nosotros haberte podido llamar nuestro presidente y un privilegio para mí llamarte mi amigo", sentenció Wolff.

Tristeza en Ferrari

Además, la escudería donde ganó dos de sus tres campeonatos mundiales (1975 y 1977), Ferrari, también se mostró "profundamente triste" con la muerte de un "querido amigo". "Siempre estará en nuestros corazones y en los de todos los aficionados de Ferrari. Nuestras más sinceras condolencias para todos sus familiares y amigos", añadió.

Reacción de McLaren

"Todos en McLaren estamos profundamente tristes al saber que nuestro amigo, colega y campeón del mundo de Fórmula 1 en 1984, Niki Lauda, ha fallecido. Niki siempre estará en nuestros corazones y consagrado en nuestra historia", señaló el equipo británico, el último en el que corrió el austriaco.

Carlos Sainz

Algunos de los pilotos de la parrilla también manifestaron sus condolencias a la familia y aficionados del expiloto austriaco. Uno de ellos fue el español Carlos Sainz, "muy triste por el fallecimiento". "Uno de los auténticos héroes de nuestro deporte, todo un señor y una gran persona", alabó el madrileño del tres veces campeón del mundo, al igual que Fernando Alonso. "Noticias impactantes y tristes esta mañana", escribió escuetamente en su perfil de Twitter.

Martínez de la Rosa

"Aprendí mucho de este gran hombre. No solo sobre carreras, me enseñó sobre la vida. Una de las personas con las que he luchado más duro pero que he amado y respetado. Gracias Niki. Siempre una leyenda. Gran beso a toda su gran familia", señaló el expiloto Pedro Martínez de la Rosa.

También se despidió de él el expiloto alemán Nico Rosberg, que compartió vivencias con el de Viena en Mercedes. "Querido Niki. Gracias por todo lo que hiciste por mí. Aprendí mucho de ti. Tu pasión, tu espíritu de lucha, el no rendirse, tu creencia de que siempre te encuentras dos veces en la vida, e incluso tu paciencia con nosotros los jóvenes", apuntó.