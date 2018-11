Fernando Alonso correrá las 24 Horas de Daytona con Cadillac

El piloto español Fernando Alonso confirmó este martes su participación en las 24 horas de Daytona (Florida) en enero de 2019 con Cadillac, gracias a su acuerdo con el equipo Wayne Taylor, para "ganar una de las carreras más importantes del mundo".

"Estoy muy feliz de unirme al equipo Konica Minolta Cadillac y Wayne Taylor Racing para competir juntos en Daytona", indicó Alonso, que este fin de semana disputó en Abu Dabi el último Gran Premio de su carrera en la Fórmula 1 tras 17 años en el 'gran circo'.

See you here in January, @alo_oficial! ???? #Rolex24 pic.twitter.com/Aq70l6cUaM