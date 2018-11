La entrevista inédita a Michael Schumacher semanas antes de su accidente

La familia de Michael Schumacher ha publicado una entrevista inédita realizada al heptacampeón del mundo de Fórmula 1 el 30 de octubre de 2013, semanas antes del accidente que sufrió esquiando el 29 de diciembre de 2013, con motivo de su 50 cumpleaños.

En dicha entrevista, publicada en la página web del piloto alemán, Schumacher responde a diez preguntas de diversa índole, como quién fue su rival más respetado, cómo de exigente es la F1 a nivel físico o cuál ha sido su ídolo de la infancia.

¿Cuál fue su título mundial más emotivo: el primero, 1994, o el primero con Ferrari en 2000?

"El campeonato más emotivo fue sin duda el conseguido en Suzuka en el año 2000 con Ferrari. Después de 21 años sin Mundiales para Ferrari y cuatro años para mí sin conseguirlo, finalmente ganamos la carrera, una carrera excepcional, y ganamos el gran campeonato".

En más de 20 años en la Fórmula 1, ¿cuál fue el rival al que más respetaste?

"El hombre a quien más he respetado en estos años es Mika Häkkinen por las grandes batallas y una relación privada muy estable".

¿Cómo de exigente es la F1 a nivel físico?

La Fórmula 1 es muy dura, antes lo era mucho más, sin frenos de potencia, ni dirección asistid, comparando esos días del pasado con los de ahora. Pero aún así es uno de los deportes más duros que puedes hacer, así que necesitas mucha preparación.

¿Tuviste un ídolo de F1 cuando eras niño?

Cuando era niño, en mi época del karting veía a Ayrton Senna o Vincenzo Sospiri, a quien admiraba mucho porque era un buen piloto, pero mi ídolo real era Toni Schumacher porque fue un gran futbolista.

¿Siempre supiste que establecerías récords de carreras o alguna vez dudaste de tus habilidades?

Los récords es una cosa, las dudas creo que son muy importantes para no tener demasiada confianza, para ser escéptico y buscar mejoras y dar el siguiente paso. Siempre he pensado: 'No soy demasiado bueno, tengo que trabajar más'. Creo esa es una de las claves para convertirme en lo que me he convertido.

Siempre has dicho que el éxito es un esfuerzo de equipo, pero ¿no es la Fórmula 1 de una sola persona?

El éxito en cualquier situación de la vida, al menos lo que yo conozco, tiene que ver con el trabajo en equipo. Tu sólo haces lo que haces, como equipo serás más fuerte y en el caso de la Fórmula 1 es un trabajo de equipo.

Llevaste a los equipos de Benetton y Ferrari a los títulos del campeonato mundial, y ayudaste a configurar el período previo para Mercedes. ¿Son estos períodos comparables de alguna manera?

Si retrocedes y miras los equipos para los que estuve compitiendo como Benetton, después de 4 o 5 años, construyéndolo y ganando el campeonato. Lo mismo con Ferrari, intentamos lo mismo con Mercedes en menos tiempo. Tienen una cosa en común, Ross Brawn.

Como parte de sus esfuerzos continuos por mejorar, ¿analiza a todos los otros pilotos o solo a los mejores?

Para desarrollarte a ti mismo y dar pasos, no sólo tienes que mirar el coche, tienes que mirarte a ti mismo, a otros pilotos, no sólo los que tienes delante, tienes que mirar a todo el mundo, así que yo lo hice porque todo el mundo tiene algo especial que yo quiero conocer.

Siempre has dicho que las carreras de karts son el mejor campo de entrenamiento para todas las categorias posteriores de competición. ¿Por qué?

El karting concede muchas facilidades que puedes desarrollar y muchas aptitudes que puedes desarrollar tú mismo. Y la lucha rueda con rueda es una de las mejores que puedes aprender en el karting.

¿Es posible alcanzar la cima solo con talento?

El talento es importante, pero necesitas desarrollar otras habilidades para ser piloto de carreras.

