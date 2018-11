La Fórmula 1 tendrá un Gran Premio en Vietnam a partir de 2020

La Fórmula 1 ha anunciado este miércoles el nuevo Gran Premio de Vietnam, que se unirá al calendario de la competición a partir de abril del año 2020 con un circuito urbano en Hanoi, capital del país, y que tiene como objetivo "ampliar el atractivo de la Fórmula 1".

"Desde que nos involucramos en este deporte en 2017, hemos tratado de impulsar el desarrollo de nuevas ciudades de destino para ampliar el atractivo de la Fórmula 1 y el Gran Premio de Vietnam es una realización de toda esa ambición", afirmó el presidente de la F1, Chase Carey, en un comunicado emitido en la web del Mundial.

Esta es la primera nueva carrera que se anuncia desde que el grupo Liberty Media se convirtiera en máximo accionista de la Fórmula 1 y con el Gran Premio de Vietnam quieren mantener el firme compromiso de la competición con Asia, donde las carreras en Singapur, China y Japón ya están bien establecidas en el calendario.

CIRCUIT GUIDE: HANOI ????????



Take a look a the twists, turns and monster straights that will play host to the inaugural #VietnamGP in 2020 >> https://t.co/ApmdUDablw #F1 pic.twitter.com/M6UwDdotDd