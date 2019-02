La venta de vehículos diésel cae un 8% en el mercado europeo en 2018

#1

03-02-2019 / 13:48

1

¿ QUE ESPERABAN ?..... insisto.



Decenios fomentando el gasoil, me refiero a España, en la que un litro de ese combustible para por ejemplo un Mercedes, "S" era de hasta 20 ctms menos, que para el mismo coche, pero con motor de gasolina, ¿ razón ?... ninguna, en el mercado internacional el gasóleo es mas caro que la gasolina, en Europa estaba igualado cuando no era mas caro, como es el caso de Suiza.



Años...y años.... los compradores decantándose por este tipo de motor, en la mayoría de los casos sin justificación alguna, pues la diferencia de precio que tenían..( ya apenas ), no compensaba con su ahorro en la diferencia de precio y consumo, pues muchos no llegaban a hacer 15.000 Kms al año.



Ahora lo demonizan, o sea todo lo contrario, y otra vez yerran, un diésel 6, contamina igual o menos que su equivalente en gasolina... siempre que se cuide claro...



Todos a por el eléctrico.... eso si, sin infraestructuras, que para eso estamos donde estamos.... y a sabiendas de que tampoco es la solución definitiva.



Imagínense que ya todos tenemos coches eléctricos.... España tiene ya cargadores cada 10 Kms, en todas las carreteras, ( ojo, solo lo imaginen ).... usted llega con su cochecito eléctrico, en un viaje con destino Burdeos (Francia)... y ha salido de Badajoz, y a los 400 Kms ( ojo.. futuro )... para para recargar las "pilas".... y además encuentra un punto de recarga libre... ( sueñe) y..... a esperar, mínimo media hora, con recarga de "chute" o sea a todo amperaje, ( poco le durará esa batería si usted lo hace con frecuencia )... media hora, cada 400 Kms, calcule usted mismo...hasta Burdeos, y no es muy lejos!!!



Siento cabrear a todos los que o son vendedores de estos coches, o bien, solo por "esnobismo" defienden a este sistema, como si de su familia fuese....