¿Hay algo mejor que hacerse la Ruta 66 (EEUU)? Sí, hacerla al volante de un 'carraco' americano

Muchos conductores españoles han fantaseado alguna vez con conducir algunos de los vehículos genuinamente americanos que vemos en las películas de Hollywood. Coches singulares, míticos, made in USA y que representan el american way of life tantas veces disfrutado en los celuloides y que conforman el sueño que mucha gente persigue para hacerlo realidad.

Un sueño que se completa con recorrer la Ruta 66 que va desde Chicago hasta Santa Mónica en Los Ángeles, un total de 3.939 kilómetros (2 448 millas). Puede ser el "viaje de una vida", para los amantes de los coches rugientes.

Cadillac Escalade es uno de estos vehículos tan llamativos y típicamente americano. Se trata de un SUV de lujo con un motor de 6,2 litros y 8 cilíndros en V, que ofrece una potencia de 420 CV. Cadillac lleva el lujo a su máxima expresión con este modelo, que además cuenta con todo tipo de comodidades y tecnología al estilo europeo. Visto en infinidad de películas, es posible recordarlo por Matrix reloaded y Transformers 4.

El Shelby Mustang, diseñado por el piloto y preparador tejano Carroll Shelby en los sesenta, es un musculoso deportivo que cuenta con un motor de 5.2 litros V8 que es la estrella indiscutible de este pony, apodado 'Voodoo', que comparte arquitectura con el 5.0 litros V8 "Coyote" del Mustang GT, pero mejorado por Ford Performance y que brinda 533 CV a 7.500 RPM y un par máximo de 582 Nm a 4.750 vueltas. Y un coche así, tiene una larga carrera cinematográfica: Bulli", 60 segundos, 10 razones para odiarte, John Wick, Death Proof, El secreto de Thomas Crown.

El GMC Yukon es otro de los coches disponibles en Sixt y que aparece en infinidad de películas de Hollywood. Por poner varios ejemplos, el protagonista de Speed (Keanu Reeves) y los protagonistas de Transformers se desplazan en este típico vehículo americano.

Se trata de un modelo equivalente a otro también en la flota de Sixt, el Chevrolet Suburban, uno de los SUV de gran tamaño más vendido en EEUU y que comenzó a comercializarse en 1934. Ofrece la versatilidad y refinamientos que se espera en un automóvil de lujo y con capacidad para nueve pasajeros. Su motor V8 rinde 324 CV. Eso sí, el consumo rondará los 12 litros por carretera y en ciudad puede llegar a los 18 litros. Es el coche más utilizado en las películas por agentes de la CIA, FBI, etc. Películas: Deadpool, Men in Black, etc.

Dodge Gran Caravan. Producciones como Chacal, American Pie 2, Poltergeist, Twister, Estado de sitio o Terminator Salvation, entre otras, hacen un gran uso de otro vehículo disponible en la flota norteamericana de la alquiladora de origen alemán. Este coche, que podría llegar a su final de producción en 2020 tras su puesta a la venta en 1984, es una variante del Chysler Voyager y cuenta con un motor de 3.8 litros V6 con cambio automático y 283 CV.

El superdeportivo Chevrolet Corvette no puede faltar. Es un muscle car de 650 CV de potencia y 650 Nm de par, gracias a un motor de 8 cilíndros en V y 6.2 cc. El Corvette de primera generación fue diseñado por Harley Earl y presentado sin mucha aceptación el 17 de enero de 1953, motivo por el cual casi no se fabricó. Posteriormente, el coche fue evolucionando y convirtiéndose en la leyenda que es hoy en día: C1 (1953-1962), C2 (1963-1967), C3 (1968-1982), C4 (1983-1996), C5 (1996-2004), C6 (2003-2013), C7 (2013-2019). Ya está anunciada la llegada del C8 a partir de 2020.

Algunas de sus cientos de apariciones en el cine de Hollywood son: Animal House, El Gran Levowsky o American Grafitti, por poner algunos ejemplos. De estelar podríamos denominar su presencia en Capitán América: El soldado de invierno por ser el coche que conduce Scarlett Johansson. Pero de mayor relevancia es el protagonismo que cobra un espectacular Chevrolet Corvette Sting Ray C2 en la trepidante Con Air (Convictos en el aire), película protagonizada por Nicolas Cage, John Cusack y John Malkovich.

La RAM 1500 es la pickup más musculosa del mundo. Dotada de un motor de 8 cilindros y 5,7 litros de cilindrada, este truck americano ofrece una potencia de 395 CV. Rejilla cromada, alta y cuadrada, bocinas a la vista, grandes llantas de aleación cromadas y faros con tecnología de tipo LED que presentan un mundo de lujo: sistema multimedia Uconnect con pantalla de 12,0 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, así como con el equipo de sonido Harman Kardon, con 19 altavoces. La RAM 1500 es protagonista en películas como Terremoto, la falla de San Andres (Dwayne Johnson), Monster Trucks, Logan o Comanchería (Jeff Bridges y Chris Pine)

El Ford Expedition aparece en películas como The dark Knight (Batman) o Soy Leyenda, protagonizada por Will Smith. Sucesor del Ford Bronco, fue presentado en su última versión en el estadio de los Dallas Cowboys, antes de que debutara en 2017 el Salón del Automóvil de Detroit. Es un coche enorme que cuenta con tres amplias filas de asientos, motores V8 de hasta 400 CV y toda la última tecnología que pueda llevar un automóvil de lujo como este: equipo de sonido Bang and Oluffsen, comandos de voz SYNC 3, entrada HDMI para dispositivos, etc. En 2018 se adapta de manera fácil y rápida a condiciones de todo terreno con su sistema Terrain Management System, que permite recorrer cualquier camino, eligiendo entre el modo Sport, Tow/Haul, Eco, Nieve/Mojado o simplemente de manera normal.

Aventura soñada

