Bugatti Chiron: el coche construido por Lego de tamaño real que rueda por un circuito de carreras

El Bugatti Chiron hecho con piezas de Lego, a escala natural y provisto con un motor que permite su circulación, ha recabado estos días en Moscú (Rusia), concretamente en la Lego House en el parque de Gorky para el deleite de los ciudadanos de aquel país. Se trata del único modelo escala 1:1 provisto de un motor que permite su funcionamiento. | Así se fabrica el Ford Explorer de Ford (2011).

La idea de construir una versión Technic a escala 1:1 del Bugatti Chiron surgió del equipo de diseño de Lego Technic. El diseñador Aurélien Rouffiange y el equipo acababan de terminar el modelo a escala 1:8 del Chiron y empezaron a debatir sobre cuál sería el mayor desafío al que podría enfrentarse el sistema de construcción Lego Technic. La prueba más dura parecía ser un vehículo autopropulsado de tamaño real.

El Bugatti de Lego junto a un modelo real.

El coche de juguete, a medio camino con la realidad, es el hermano mayor de una maqueta del mítico coche italiano perteneciente a la gama de sets de Lego Technic que, según dicen en la marca de maquetas, "permiten construir de verdad".

El Chiron de Lego en Moscú.

Para demostrar que no se trata sólo de un eslogan, en Lego optaron por crear un auto que funcionase, pero no cualquier auto, sino una réplica a escala 1:1 del Bugatti Chiron construida con elementos LEGO Technic. Por si eso no fuera suficiente, en Lego rizaron el rizo para que su auto, por primera vez en la historia, pudiera moverse y funcionar con los mismos motores Power Functions que incorporan los modelos estándar de las maquetas de la versión Technic.

Para construir modelos a gran escala usando elementos Lego, optaron por las instalaciones de Lego en Kladno (República Checa). Los diseñadores que trabajan allí son especialistas en crear modelos complejos para las tiendas Lego y los parques Legoland de todo el mundo. Si era posible hacer realidad la idea, sólo ellos podían lograrlo, señalan desde la marca. Formaron un equipo básico de 16 especialistas con expertos en diseño, mecánica y electricidad, y dedicaron más de 13.000 horas a crear el auto pieza por pieza.

Prueba del Bugatti construido de Lego en el circuito de Wolfsburg (Alemania).

Se han empleado meses de desarrollo y pruebas que alcanzaron su punto culminante en junio, en la pista de pruebas de Ehra-Lessien, a las afueras de Wolfsburgo (Alemania) —la misma pista en la que se probó el Bugatti Chiron original—. Fue entonces cuando descubrieron si sería realmente posible manejar el auto. A tal fin, Andy Wallace, piloto de pruebas oficial de Bugatti y antiguo ganador de Le Mans, aceptó probar la versión Technic del Chiron en su primera salida en agosto del pasado año.

Trasera de la maqueta a escala 1:1.

Etienne Salome, jefe de diseño de interiores en la marca Bugatti –que se involucró en el proyecto junto con Lego- explica el especial desafío que representó combinar el confort más lujoso con el avanzado desempeño de un auto como el Bugatti Chiron. Para Aurélien Julien Rouffiange, diseñador de LEGO Technic, recrear las suaves curvas y los materiales del interior del Chiron usando elementos LEGO Technic rígidos fue una de las tareas más desafiantes a las que se enfrentó durante el diseño del modelo.

Datos y cifras

- Se han utilizado más de un millón de elementos Lego Technic, de 339 tipos distintos.

- En el montaje del coche no se ha utilizado pegamento.

- El peso es de 1.500 kilos en total.

- El motor contiene: 2.304 motores Lego Power Functions, 4.032 engranajes Lego Technic, 2.016 ejes en cruz Lego Technic y desarrolla teoricamente 5,3 HP con un par motor estimado de 92 Nm.

- Alerón trasero funcional (mediante elementos Lego Power Functions y componentes neumáticos).

- Velocímetro funcional (construido íntegramente con elemento Lego Technic).

- Se emplearon 13.438 horas de mano de obra en el desarrollo y la construcción.