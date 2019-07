La empresa de belleza The Body Shop se suma a la lucha contra el plástico

La empresa global de belleza lanza la campaña Plástico con cabeza con el fin de luchar contra la crisis del plástico ayudando a 2.500 recolectores que viven bajo el umbral de la pobreza, haciendo hincapié en empoderar a las mujeres hindúes

The Body Shop acaba de lanzar sus primeras botellas fabricadas con plástico de Comercio con Comunidades, en colaboración con Plastics for Change, programa de comercio justo de The Body Shop. Esta iniciativa es llevada a acabo por la empresa de cosmética con el objetivo de reducir los más de 8 millones de toneladas que acaban en los océanos, procedentes la mayoría de Asia.

Además, esta crisis conlleva un gran impacto en el elemento humano, ya que existen solo en India 1,5 millones de recolectores de residuos, la mayoría de ellos mujeres, que recogen más de 6.000 toneladas de plástico al día y que viven por debajo del umbral de la pobreza, sufren situaciones laborables pésimas y una fuerte discriminación social. Ante esta situación, la marca pretende con su nueva iniciativa,Plástico con Cabeza, afrontar el desequilibrio del plástico de manera diferente: ayudando a transformar la vidas usando plásticos reciclados y asegurándose de que los recolectores de plásticos reciban un precio justo por su trabajo, unos ingresos dignos y mejores condiciones laborales.

Reduce. Recicla. Repite

Plástico con Cabeza se basa principalmente en los tres conceptos Reduce. Recicla. Repite con el objetivo de mantener la premisa que dejar de usar el plástico no es la solución, ya que, si se usa de forma responsable y se le otorga el valor correspondiente, el plástico puede ser sostenible.

Por ello, la firma considera adecuado adoptar una actitud responsable para ayudar a limpiar y proteger el planeta recogiendo plástico usado y reutilizándolo. En esta línea, The Body Shop ha comenzado esta campaña en sus botellas de champús y acondicionadores de 250 ml, entre los que pronto se incluirán su champú de jengibre top ventas . Las botellas están fabricadas con un 100 por ciento de plástico reciclado -excluyendo el tapón- y un 15 por ciento de este será plástico reciclado de Comercio con Comunidades y el resto de otras fuentes en Europa.

En el primer año de este proyecto, la firma comparará más de 250 toneladas de plástico reciclado de Comercio de Comunidades para usarlas en casi tres millones de botellas de champús y acondicionadores de 250 mililitros antes de finales de 2019. Además, introducirá en los siguientes tres años plástico reciclado en todo el plástico PET que usa la marca.

En el período de duración del programa, este crecerá hasta adquirir más de 900 toneladas de plástico reciclado de Comercio con Comunidades y ayudará a empoderar a hasta 2.500 recolectores de plástico Bengaluru.