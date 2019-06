Cientos de menores con autismo se quedan sin un centro con aula TEA en la convocatoria ordinaria

Servimedia Madrid

Cientos de escolares con Trastorno del Espectro Autista (TEA) se han quedado sin plaza en el centro con aula TEA que sus familias solicitaron para el curso que viene en la convocatoria ordinaria, según declaró a Servimedia la portavoz de TEA Incluye, Lucía Martínez.

"No es que se haya rechazado la solicitud, sino que (cuando la consejería ha publicado las listas) directamente no se nos ha asignado ninguna plaza", agrega. "Aparece en blanco". Según Martínez, "en Educación nos han dicho que debemos volver a presentar una solicitud en la convocatoria extraordinaria", cuyo plazo arranca el 1 de julio. "Entonces se abrirán nuevas plazas, pero no nos han explicado ni cuántas ni en qué centros".

Además, parece ser que se asignarán por orden de entrada en el registro, "así que la noche de antes nos va a tocar acampar para ser los primeros en la cola y asegurarnos una plaza", indicó. De acuerdo con la portavoz, esto es algo que sucede desde hace años por falta de plazas y recordó que tampoco "soluciona mucho" que a un niño que vive en Alcobendas le asignen un centro en Villaverde.

Ante la imposibilidad de obtener plaza en un centro con aula TEA, muchos padres optan por escolarizar a sus hijos en otra modalidad, como es la ordinaria con apoyo, agregó. Recalcó que, en general, todos los alumnos con necesidades educativas especiales se encuentran con estos problemas, pero resultan "más graves para los estudiantes con TEA".

Habrá para todos

Por su parte, desde la Consejería de Educación aseguraron a Servimedia que "la totalidad de estos alumnos estará escolarizado en un centro preferente con aula TGD (Trastorno Generalizado del Desarrollo) al final del proceso de escolarización". "No habrá alumnos sin plazas en aulas TGD", insistieron.

Según explicaron, el propósito es que todos los alumnos con valoración para centro preferente con aula TGD tengan plaza al final de la convocatoria ordinaria" y, si se detectan nuevas necesidades, se ampliarán el proceso y la oferta.

De hecho, la Comunidad de Madrid pondrá en marcha 93 aulas TEA para el curso que viene, con 475 nuevas plazas para este perfil de alumnos. Se unen a las ya existentes, lo que permitirá superar las 500 vacantes.

Con todo, desde la Consejería subrayaron que, al igual que sucede con todos los estudiantes con necesidades educativas especiales, "no son los centros ni las familias quienes escolarizan", sino este departamento, a partir de los dictámenes de escolarización elaborados por los Servicios de Orientación Educativa. Se intenta hacer de acuerdo con las familias y según las aulas disponibles. Por ello, todos los estudiantes que se inscriban en un centro con aula TEA requieren un informe favorable.