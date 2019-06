Servimedia Madrid

El proyecto "Aula Fundación Konecta–UCM", impulsado por la Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid), Fundación Konecta y la Universidad Complutense de Madrid (UCM), cumple 10 años favoreciendo la formación, inclusión y participación en la sociedad digital de las personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual.

Durante esta década, según indican las entidades en una nota, los alumnos con discapacidad intelectual se han formado en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y han adquirido conocimientos que les facilitan su incorporación en el mercado laboral o, incluso, la mejora en sus actuales puestos de trabajo. Además, con esta iniciativa forman parte de la comunidad universitaria y afianzan sus conocimientos sobre el uso de las TIC con la finalidad de mantenerse siempre actualizados.

El "Aula Fundación Konecta-UCM" nació de las inquietudes de los profesionales que trabajaban con personas con discapacidad intelectual y de éstos últimos, ya que consideraron que era necesario abrirles nuevos caminos en diferentes contextos donde desarrollar sus capacidades. Tras estos primeros 10 años, las organizaciones desarrolladoras de este proyecto anima a otras empresas, entidades o universidades a que se sumen en este proyecto para que sigan creciendo o para que se animen a crear ellos proyectos de este tipo.

La vicedecana de Asuntos Económicos e Infraestructura de la Facultad de Educación de la UCM, Carolina Fernández-Salinero, manifestó que "la ventaja de esta facultad es que se pueden desarrollar en sus aulas actividades que fomentan la inclusión como en el caso de este proyecto". "Gracias a vosotros y a este proyecto nos habéis abierto una puerta y ya estamos desarrollando otras actividades inclusivas", añadió.

Asimismo, la secretaria del Patronato de Fundación Konecta, Rosa Mª Quiepo de Llano, señaló que cuando se les presentó "la oportunidad vimos que encajaba y que cumplía un papel tan importancia en la sociedad como es la inclusión y al ver que ya llevamos 10 años hemos visto que no nos hemos equivocado". "Desde Fundación Konecta seguiremos dando apoyo a este proyecto porque lo que aporta a las personas con discapacidad intelectual es fundamental, ya que les da la oportunidad de participar en el entorno universitario", destacó.

En este sentido, el tesorero del Patronato de Down Madrid, José Luis Rodríguez, hizo hincapié en que "poder desarrollar este proyecto en una universidad pone de manifiesto que se está avanzando en la inclusión de las personas con discapacidad intelectual". "Con esta iniciativa demostráis día a día que sois un alumno más de la universidad, y con el esfuerzo y la dedicación que ponéis a vuestro trabajo habéis conseguido que se estén desarrollando otros proyectos dirigidos a las personas con discapacidad intelectual", explicó.

Por su parte, Daniel, uno de los alumnos de este proyecto apuntó que empezaron este proyecto "con ganas de aprender sobre nuevas tecnologías, orgullosos y motivados" porque se sentían "igual que cualquier otra persona de la facultad". "Gracias a las familias, los profesionales, a las empresas, a los voluntarios y las personas de la facultad por darnos la oportunidad de participar en esta experiencia diferente y divertida, por haber creído en nosotros y por haber apostado tanto por nuestra formación", concluyó.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Proyecto TIC de Down Madrid, un proyecto cuyo objetivo es acercar las tecnologías de la información y las comunicaciones a personas con discapacidad intelectual, fomentando así su inclusión social.