42 Madrid, impulsado por Fundación Telefónica, e Immnune Codig Institute Formarán en Nuevas Profesiones con 100% de empleabilidad

Servimedia Madrid

Immune Coding Institute y 42 Madrid formarán a los nuevos perfiles profesionales que demandan las empresas con competencias en programación y habilidades digitales. A través de innovadores modelos formativos de éxito en otros países, los alumnos aprenden a través de la práctica las profesiones más demandas por las grandes compañías.

Cuando miles de alumnos se enfrentan esta semana a las pruebas de acceso a la Universidad, Fundación Telefónica anunciaba ayer que traerá a España a partir de septiembre 42 Madrid, una innovadora apuesta formativa basado en la escuela Ecole 42, nacida en París y Silicon Valley en 2013 y presente ya en 10 países, una innovadora apuesta formativa, alternativa a la formación tradicional, que busca formar a nuevos profesionales en competencias digitales y programación, perfiles muy demandados por las empresas y con alta empleabilidad.

Pero esta iniciativa no es la única de este tipo que abrirá sus puertas en septiembre en Madrid y para la que no es necesaria nota de corte. Immune Coding Institute, una iniciativa privada que lleva desarrollándose dos años en España, abrirá también sus puertas en septiembre en el paseo de la Castellana de Madrid. Al frente de este proyecto están Juan Riva, su fundador, y Ana Plaza, exdirectora de la CEOE y directora del nuevo instituto, y un equipo de profesionales y expertos en tecnología y formación, respaldados por grandes corporaciones, que participan en el desarrollo de los contenidos y ofrecen prácticas a los estudiantes desde el primer curso. Grandes empresas tecnológicas y de distintos sectores han visto en este modelo la respuesta a la carencia de profesionales formados en las competencias tecnológicas que requieren hoy día las empresas y a las que la universidad tradicional no está dando respuesta con la agilidad que requieren los cambios tecnológicos.

De este modo, Madrid acogerá a partir de septiembre dos innovadoras escuelas en las que se formarán los mejores CTOs, emprendedores digitales y profesionales especializados en programación. Unos perfiles con una alta demanda que se formarán siguiendo revolucionarios modelos formativos en los que prima la resolución de casos prácticos, el autoaprendizaje y la colaboración entre los alumnos.

Las pruebas de acceso a ambas escuelas están ya abiertas y no requieren titulación ni formación previa, aunque los alumnos deberán superar unas pruebas que validen sus aptitudes para el estudio de estas materias.

42 Madrid tendrá su sede en el Distrito C de Telefónica en Las Tablas, mientras que Immune Coding Institute abrirá sus puertas en el paseo de la Castellana, en pleno centro financiero de Madrid, en la zona de Azca, muy próximo a la Torre Picasso y a las oficinas de Google y de las principales consultoras digitales.