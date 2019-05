Alumnos de la Universidad Nebrija de Madrid, ganadores de la III Edición de Telepizza Excellence Lab

Servimedia Madrid

Los alumnos de la Universidad Nebrija de Madrid se han alzado con la victoria tras una reñida final en la III edición de Excellence Lab, iniciativa impulsada por Telepizza que tiene como objetivo captar y formar a jóvenes talentos en el ámbito del marketing, la publicidad y la comunicación para prepararles para su inminente incorporación al mercado laboral.

Este año Telepizza propuso a más de 400 alumnos procedentes de 10 universidades españolas el reto de comunicar a la 'Generación Z' el compromiso de la compañía alimentaria con LaLiga Genuine Santander, un proyecto de inclusión social de LaLiga, puesto en marcha a través de su fundación, que fomenta la integración de personas con discapacidad intelectual a través del fútbol.

El proyecto ganador ha sido 'Compis', desarrollado por alumnos de la Universidad Nebrija de Madrid, una campaña que proponía la creación de la primera plataforma social integradora, patrocinada por Telepizza, donde los jugadores de LaLiga Genuine tendrían mayor visibilidad.

Según destacó Miguel Justribó, EVP Comunicación, RSC y Revolución Digital de Grupo Telepizza, "los autores del proyecto 'Compis' han logrado plasmar en su propuesta valores como el esfuerzo, el compromiso, la igualdad o la solidaridad, que compartimos LaLiga Genuine Santander y Grupo Telepizza".

En este sentido, Justribó hizo hincapié en cómo ambas organizaciones comparten "el sueño de hacer un mundo mejor para todos", lo que les ha llevado a trabajar en la puesta en marcha de diferentes proyectos de inclusión de personas con discapacidad intelectual.

Asimismo, el directivo mencionó que el equipo ganador "ha destacado por su alto grado de involucración durante la preparación del proyecto, la puesta en escena de las presentaciones y la creatividad demostrada por la nueva generación de comunicadores y publicistas". Y subrayó que para los organizadores, en esta edición "era importante que los chicos comprendiesen la importancia de comunicar y visibilizar colaboraciones como la de Telepizza con LaLiga Genuine Santander".

Sensibilización

En la misma línea, Olga de la Fuente, directora de la Fundación LaLiga, agradeció a la compañía "por haber elegido a LaLiga Genuine como eje central de Telepizza Excellence Lab, contribuyendo de esta forma a cumplir uno de sus principales objetivos, como es la sensibilización hacia la discapacidad y su normalización en los diferentes ámbitos; en este caso, entre los más jóvenes".

Por su parte, José María Legorburu, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, destacó que "es un orgullo ser sede de esta emocionante final, por haber sido ganadores de la pasada edición". "Hemos disfrutado del prestigio y alto nivel de los trabajos que cada año se muestran en estos premios y del jurado que los valora. Y es un verdadero ejemplo de cómo la relación entre la empresa y universidad es cada vez más intensa y estrecha, trabajando de forma conjunta innovación y docencia", agregó.

La final de Excellence Lab ha tenido lugar en el Aula Magna de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, centro que ganó la edición del año pasado, gracias a su propuesta creativa 'Trapizzeo', proyecto que unía a Telepizza con uno de los estilos musicales más escuchados por los 'centennials', el trap.

Compromiso con LaLiga Genuine Santander

Para la III edición de Excellence Lab, Telepizza propuso a los alumnos el reto de comunicar a la 'Generación Z' la colaboración de la compañía con LaLiga Genuine Santander, un proyecto de LaLiga, puesto en marcha a través de su fundación, que tiene como objetivo el uso del deporte como vehículo para la integración de personas con discapacidad intelectual.

Los ganadores de la Universidad Nebrija han recibido una beca de tres meses para trabajar en Grupo Telepizza, donde pondrán en marcha el proyecto presentado y ayudarán a la compañía a comunicar a los más jóvenes la importancia de la inclusión social y laboral de este colectivo.

Además, el equipo seleccionado ha sido invitado a vivir una experiencia 'Genuine' durante la final de la temporada 2018-2019 que tendrá lugar en Valencia para conocer de primera mano el proyecto de la Fundación LaLiga.

Más de 400 alumnos

La tercera edición de Excellence Lab arrancó en febrero con cuatro fases que se han ido cumpliendo en las siguientes semanas, comenzando con la presentación del 'brief'; una sesión de trabajo con los alumnos y las agencias colaboradoras de Grupo Telepizza; una semifinal en cada universidad; y la presentación final, celebrada este miércoles, en la que se ha elegido a los ganadores.

"Actualmente, todas las marcas tenemos el gran reto de conectar con la 'Generación Z' y, por esta razón, creemos en Excellence Lab como el nexo de unión perfecto donde tanto los futuros profesionales como nosotros podemos poner en común nuestro conocimiento y, de esta manera, estrechar lazos entre empresa y universidad. Con Excellence Lab queremos retar a los estudiantes, pero también ser retados por ellos y aprender juntos", resaltó Miguel Justribó.

En total han sido 10 los centros participantes: Universidad Complutense de Madrid, Universidad CEU San Pablo, Universidad Antonio de Nebrija, Universidad Europea de Madrid, Centro Universitario Cesine, Centro Universitario Villanueva, Universidad Francisco de Vitoria, Universidad San Jorge de Zaragoza, la UVA de Segovia y la Universidad de Málaga.

"Estamos muy orgullosos de todos los participantes en esta edición, alumnos con ganas de aprender, creativos, llenos de energía y, en definitiva, con un gran potencial. Se palpa que han dedicado muchas horas a este proyecto y que han disfrutado al máximo cada minuto. Esa es la esencia de Telepizza Excellence Lab. Ahora esperamos con los brazos abiertos a los alumnos de la Universidad Nebrija para que se incorporen a trabajar con nosotros", apuntó Pablo Juantegui, presidente y CEO de Grupo Telepizza, durante el cierre del acto.

Jurado

La final de esta edición ha contado con un jurado formado por destacados profesionales en el ámbito de la comunicación, la publicidad y el marketing, así como por diferentes miembros de la Fundación LaLiga y directivos de diferentes organizaciones involucradas en esta iniciativa.

Sus miembros han sido los siguientes: Olga de la Fuente, directora de la Fundación LaLiga; Juan Carlos Díaz, director de Marketing y Comercial de LaLiga; Enrique Moreno, global brand director de LaLiga; Kika Samblás, founding partner & managing director de Scopen; Lidia Sanz, directora general de la Asociación Española de Anunciantes; Roberto Lara, fundador y expresidente de Señora Rushmore; Alex Pallete, founder, chief strategy officier en Picnic; Rodrigo Ron, CEO & Founder de El Chupete; Cristina Rey, CEO de Zenith España; Begoña Moreno, directora de Tinkle Madrid; José María Rull, presidente y CEO de DDB España; José María Roca, vicepresident & chief creative officer de DDB Spain; Ana Diogo, director Equity Countries Latam en Grupo Telepizza; Nacho González Barrajón, director Equity Countries EMEA en Grupo Telepizza; Amparo García, global head of digital de Grupo Telepizza; Emilio Tovar, CIO de Grupo Telepizza; Mar Romero, EVP People de Grupo Telepizza; Miguel Justribó, EVP Communication, Reputation & Digital Revolution de Grupo Telepizza; Javier Van Engelen, EVP Finance, Legal, IT and CTO de Grupo Telepizza; Fernando Frauca, CEO de Latam & EVP Marketing de Grupo Telepizza; Manuel Loring, CEO de EMEA & EVP Industrial de Grupo Telepizza, y Pablo Juantegui, CEO & Executive President de Grupo Telepizza.