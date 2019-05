La Asociación "enseñanza bilingüe" crea un sello para certificar la calidad de los centros educativos

Servimedia Madrid

El objetivo es fijar unos estándares que aseguren una oferta educativa "que se ajuste a unos requisitos, a unos procedimientos y a unos resultados que garanticen que un centro cumple con un determinado nivel de calidad", detalló este jueves la organización.

La intención con el reconocimiento es también reforzar la confianza de las familias en el centro educativo.

Para pulsar la enseñanza ha creado un cuestionario con 194 ítems que fijan unos estándares para asegurar que el centro imparte un programa de formación bilingüe de calidad y dicha evaluación la efectuarán además empresa independiente.

Para poder aspirar a tal reconocimiento los centros tendrán que reunir antes unos requisitos mínimos entre los que figura ser bilingües, es decir, que se imparta como mínimo un tercio de las enseñanzas curriculares en una segunda lengua y desarrollen las clases mediante el aprendizaje integrado de contenidos y lengua.

De forma adicional precisará a los centros que cuenten con maestros y profesores con una adecuada formación lingüística, que dispongan de auxiliares de conversación y efectúen además pruebas externas de nivel de competencia lingüística de los alumnos.

El sello está avalado por instituciones nacionales e internacionales como la Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES), la American Association of Teachers of Spanish and Portuguese (AATSP) y la National Association for Bilingual Education (NABE), porque supondrán un reconocimiento tanto nacional como internacional a la labor de los centros educativos.

La organización presentará formalmente la nueva certificación el próximo 8 de mayo de 2019 a las 19.00 horas en CaixaForum de Madrid, donde desvelará los primeros centros que consiguen esta distinción.