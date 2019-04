La FAPA Giner de los Ríos recurre ante la justicia el "cheque Bachillerato" de la Comunidad de Madrid

Servimedia Madrid

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Fapa) Francisco Giner de los Ríos ha decidido recurrir la orden de la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas para el estudio de Bachillerato.

A su juicio, se trata de una norma que "no ha cumplido con los trámites preceptivos para su publicación en tanto debería haber sido consultado de forma previa al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid". "No se ha garantizado por ello la participación efectiva de la intervención de todos los sectores de la comunidad educativa, lo que debe abocar a la declaración de su nulidad", según esta entidad.

Giner de los Ríos considera que "el motivo de esta omisión es claro, no encontrar obstáculos a la hora de continuar de forma encubierta un concierto educativo en los centros privados concertados, incluso en enseñanzas postobligatorias, hecho que de base no está permitido por nuestra legislación, acogiéndose a un sistema de becas que no son otra cosa que un claro fraude de ley".