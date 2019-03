CSIF pide que no haya profesores funcionarios que cobren 400 euros menos según la autonomía donde trabajen

Servimedia Madrid

El presidente nacional de Educación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Mario Gutiérrez, denunció este lunes que hay "diferencias abismales" en el salario de los profesores públicos. Esa horquilla supera los 400 euros si se compara la media de lo que cobran los docentes funcionarios en Madrid y Cantabria "con el mismo trabajo y el mismo nivel" sindicato a 1 de enero.

Por ello, en declaraciones a Servimedia, Gutiérrez reclamó que se impulse el Estatuto Docente para este cuerpo, pues, a pesar de que ha detectado una "mejora" en las condiciones desde 2012, cuando se ejecutaron recortes por la crisis económica, "la dejación de funciones del Gobierno central" provoca que aún los profesores funcionarios no reciban 14 pagas mensuales iguales cada año.

"Seguimos exigiendo que nadie se olvide de los recortes de 2010", remarcó el presidente de Educación de CSIF respecto a los daños que han provocado en el sector otras políticas anteriores a la crisis.

Por ello, desde CSIF se reclama ese estatuto que "todos los ministros han pedido", al margen de su color político, y que los responsables educativos que nombren tras las próximas elecciones generales y autonómicas promuevan el "diálogo" para alcanzarlo. "No se puede seguir más sin ese estatuto", pidió.

Gutiérrez dejó al margen las comunidades forales (Navarra y País Vasco), que por ley colocan en una situación "muy por encima" a los funcionarios docentes. "Nos consta que algunos partidos políticos lo van a llevar en su programa electoral", añadió.

En este contexto, el sindicato insiste en que los políticos se comprometan a trazar unas líneas "mínimas" que homogenicen al cuerpo docente en toda España, con un estatuto que siempre "por la misma razón" no avanza: "Los partidos no nacionales no quieren que exista ese estatuto porque su pretensión futura es que desaparezcan los cuerpos docentes estatales".