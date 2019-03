El psiquiatra Enrique Rojas cuestiona los centros de educación especial

Servimedia Madrid

Enrique Rojas, catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Extremadura en excedencia, arremetió este lunes en el Foro Salud contra los centros de educación especial al considerarlos "un error" y apostó por los colegios que eduquen de forma inclusiva a niños con discapacidad.

Rojas, que es experto en temas como la depresión o la ansiedad, aprovechó para reivindicar la importancia de la educación en este desayuno informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum. "Educación es convertir a alguien en una persona, es humanizar y la mejor educación arranca en la familia", alegó.

"Los padres no podemos pretender que nuestros hijos practiquen cosas que nosotros no hacemos", apostilló Rojas, quien también se mostró preocupado por "la figura del padre ausente". "Hoy en día existe esta figura de padre que solo tiene presencia económica, no educativa y es algo muy grave".

El psiquiatra también se mostró preocupado por el sobrediagnóstico de enfermedades como el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), a raíz de la existencia de centros de educación especial.

"Hay un cajón desastre que es el TDAH, que muchas veces son diagnosticados de forma incorrecta. Cualquier niño que tiene un fracaso escolar hay un médico o psicólogo diciendo que es TDAH, cuando es necesario ser mucho más preciso en el diagnóstico", apostilló.