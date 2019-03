Un proyecto acerca el sueño de la Universidad a las mujeres en un suburbio de Johanesburgo

Servimedia Madrid

El proyecto "Art of living" ha demostrado en seis años que empoderar a las mujeres del suburbio Alexandra, en Johanesburgo (Sudáfrica), puede llevarlas, incluso, a la universidad. La iniciativa, que surgió hace seis años y ha formado y dado herramientas para potenciar el talento a unas 500 mujeres, ha sido reconocida con el premio Harambee a la Promoción e Igualdad de la Mujer Africana.

Esas mujeres y jóvenes de "Alex", como popularmente se conoce a ese barrio, encuentran un referente a quien mirar en las 100 voluntarias que han colaborado en estos años con "Art of living" o, incluso, a algunas de ellas que han alcanzado los estudios universitarios.

"Rethabile creció con su abuela, lo que significa una situación de miseria, porque solo tiene un mínima pensión. Y ella quiso cambiar la situación y sacó cuatro matrículas de honor y logró una beca del Gobierno para estudiar Medicina en una universidad prestigiosa; Unati también logró cuatro matrículas de honor y Silvia está estudiando 'bussiness'", explica a Servimedia la médico sudafricana Ozo Ibeziako, que ha viajado a España para recoger el Premio Harambee.

Ella misma también es un ejemplo para esas mujeres. Ibeziako estudió Medicina en Nigeria y cursó la especialidad en Sudáfrica, donde ahora es coordinadora de 15 clínicas y profesora de universidad. Para esta médico de familia, "Art of living" sigue la filosofía de uno de los refranes más populares del país: "Educar a una mujer es educar a la nación".

Por eso subraya con especial cariño el caso de Lerato, una joven que conoció el proyecto cuando terminó selectividad. No le dio la nota para la universidad, "pero ella quiere estudios superiores" y está buscando cómo financiárselos para romper con el estilo de vida que tiene en casa. "Su madre es prostituta y ve que no se ocupa de sus hermanos, hijos de cuatro padres distintos".

"De momento no son muchas, pero la proporción irá creciendo en la medida que dispongamos de más medios para llegar a más personas. Con la ayuda de Harambee y de René Furterer esperamos extender este programa a otros 'township'. En Johannesburgo y Pretoria hay 6 asentamientos marginales en los que viven más de 3 millones de personas", dijo durante la entrega del premio de Harambee, que cuenta con el respaldo económico de la marca de cuidados dermocapilares.

"Darles una oportunidad a estas mujeres significa que van a aprovecharla", asegura la doctora que considera que la definición de feminismo pasa por "desarrollar de verdad a la mujer".

"Por suerte yo he tenido esa oportunidad de estudiar y toda la formación que he recibido me ha ayudado a desarrollar mis talentos como mujer. En este proyecto las primeras beneficiarias somos nosotras, que aprendemos mucho de ellas, son gente con mucho talento. El cambio que notamos gratifica y pensamos que ha valido la pena esforzarse", resume a Servimedia la dotora Ozo Ibeziako.