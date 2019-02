La UNED será "inflexible y tajante" para preservar su imagen y reputación tras el cese del director de Baleares

Servimedia Madrid

La UNED será "inflexible y tajante" para preservar su imagen y reputación tras el cese como director del Centro Asociado UNED-Les Illes Balears de Miguel Ángel Vázquez, que dimitió por encontrarse inmerso en una investigación abierta por la Policía Nacional por los delitos de usurpación de identidad y descubrimiento y revelación de secretos para, presuntamente, amañar unas elecciones internas.

Así lo manifestó este lunes, en declaraciones a Servimedia, el rector de la universidad, Ricardo Mairal, quien aseveró que la UNED "ha tomado y tomará todas las medidas para preservar su imagen y su reputación".

Tras precisar que Vázquez, cuyo cese ha publicado este lunes el Boletín Interno de Coordinación Informativo de la Universidad de Baleares, solo está siendo investigado y que, "a fecha de hoy, ya no es director", Mairal puntualizó que es necesario "esperar las noticias de la Policía".

"Si se demuestra que es culpable, la UNED tomará acciones. Como rector, tengo que preservar la imagen y la reputación de la UNED", subrayó.

Primera vez en 46 años

Mairal reconoció que es "muy sensible" sobre este tipo de casos, y por esta razón la UNED "reaccionó pronto" tras el inicio de la investigación, dado que, como rector, no va a "permitir" que se ponga en duda la trayectoria de una organización que cuenta con 61 centros en España y 12 en el extranjero.

"Es la primera vez que pasa esto en 46 años", destacó, para, a continuación, admitir que no le parecería "justo" que se saquen "conclusiones" sobre toda la organización por el hecho de que una persona, "presuntamente, haya cometido actos reprobables o delictivos". "No me parece justo hacerlo extensivo al resto, porque es la primera vez que pasa y está en investigación", insistió, al tiempo que pidió "cautela".

Para el rector de la UNED, "lo más importante es la universidad y, sobre todo, el servicio que hace" y, en este sentido, a su juicio, "se ha reaccionado como se tenía que reaccionar, porque lo primero es la institución, siempre", concluyó.

Tal y como se recoge en el artículo 29 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro, la hasta ahora secretaria del Centro Asociado de Baleares, Esperanza Pons Juan, asumirá las funciones de dirección de forma provisional en tanto la Junta Rectora resuelve el nombramiento del nuevo director del centro.