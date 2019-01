Educadores infantiles reivindican el papel de la escolarización en los primeros 1.000 días de vida

Servimedia Madrid

La Asociación Mundial de Educadores Infantiles reivindica el "papel esencial" de la educación en los primeros mil días de vida del niño frente a la "clara falta de compromiso por parte de las instituciones hacia la educación infantil".

Así lo afirmó este miércoles en una nota en el marco del Día Internacional de la Educación, que se conmemora mañana, 24 de enero.

En su escrito, la asociación reclama"mayor implicación política a todos los niveles para que todos los niños y niñas puedan acceder a una educación de calidad desde la primera infancia".

En España, "este debate no se ha producido porque salvo algunos, y muy contados movimientos de renovación pedagógica, todavía no se ha planteado en profundidad. Los partidos políticos están más por la labor de ampliar la educación obligatoria en ciclos superiores antes que en etapas tempranas", asegura la asociación, a lo que añade que "no se puede olvidar que nuestro Gobierno ha suscrito la última resolución del G-20, pero, como siempre, no hay plan que trabaje sobre esto".

Según su presidente, Juan Sánchez Muliterno, "la primera infancia es una de las fases más importantes e influyentes en la vida de cualquier niño, especialmente durante los primeros 1.000 días". En esta etapa se instauran las bases fundamentales del desarrollo de la personalidad, se conforman los hábitos, habilidades, conocimientos y capacidades que se desarrollarán y perfeccionarán en las sucesivas fases de la vida de cada niño.

Según recuerda la asociación, recientes investigaciones en el campo de la neurociencia han demostrado que el 80% de los cerebros se desarrollan desde las primeras etapas de la gestación y hasta los tres años, por lo que este período representa la base fundamental de todo el aprendizaje posterior.

Otros estudios, como el del Premio Nobel en Ciencias Económicas James J. Heckman, aseguran que las sociedades pueden llegar a obtener un retorno de hasta 17 dólares por cada dólar invertido en educación temprana.