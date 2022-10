Una veintena de personas ciegas aprenden programación web gracias a la ONCE y Fundación Vodafone

Una veintena de personas ciegas aprenden programación web en Por Talento Digital, el programa de formación de Fundación ONCE en Madrid. En esta ocasión, el curso cuenta con el apoyo de Fundación Vodafone.

En su presentación participaron José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE; Virginia Carcedo, secretaria general de la misma entidad; Sabina Lobato, directora de Formación y Empleo, Operaciones y Transformación de Fundación ONCE; Gloria Placer Maruri, directora de Fundación Vodafone España; Imelda Fernández, vicepresidenta cuarta de Servicios Sociales y Participación de ONCE, y Ana Isabel Ruiz, directora de Educación, Empleo y Braille de ONCE.

El itinerario formativo está compuesto por dos cursos. Los participantes deberán superar el primero de ellos para acceder al siguiente. Así, la primera parte, que ya ha comenzado, consta de 400 horas lectivas (65% prácticas) donde los alumnos reciben formación de Programación Javascript-React.

La formación está dividida en 7 módulos donde los alumnos conocen el lenguaje de marcado HTML 5 para poder realizar páginas web modernas y accesibles; aprender los fundamentos del lenguaje CSS y los fundamentos básicos y avanzados de programación Javascript; dar a conocer los aspectos básicos de la accesibilidad web y documental para que el alumnado tenga una idea general sobre la importancia de realizar páginas web y documentos accesibles y un conocimiento amplio de las normativas y recomendaciones existentes en materia de accesibilidad web.

Asimismo, recibirán formación para crear repositorios e iniciar proyectos en local con Git y sincronizar todos con GITHUB en un repositorio remoto; integrar Git con Visual Studio Code; conocer las metodologías de desarrollo y trabajo en equipo; asentar las diferencias con TypeScript e introducir el framework React.

El segundo curso, que dará comienzo en el mes de marzo, es de Programación Back-End Node.JS. En esta segunda parte los contenidos estarán distribuidos en dos módulos con una duración total de 530 horas, con un porcentaje de contenido práctico del 62%. Concluirá en octubre de 2023. Proporcionará a los alumnos una introducción a la accesibilidad web y documental y les permitirá conocer las fases y metodologías del proceso de creación de productos digitales y utilizar cada una de ellas de forma práctica.