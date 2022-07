El motivo por el que las universidades no aumentan las plazas de las carreras más populares

Existen varios factores por los que se determinan el número de plazas que oferta una universidad, como son la propia demanda de los estudiantes, la tasa de abandono y la capacidad de absorción del mercado de empleo.

Tal y como refiere Alberto Garrido, vicerrector de Calidad y Eficiencia de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), las memorias de verificación de los grados marcan los límites de admisiones, según lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. En esta normativa se establece un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) del título para confirmar que el plan de estudios cumple con los criterios de la European Association for Quality Assurance in Higher Educación (ENQA), que comparten las titulaciones del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Esta función se complementa con el programa VERIFICA de la Agencia Nacional de la Calidad y Acreditación (ANECA).

Asimismo, la propia institución educativa tiene que ofertar las plazas en función de las posibilidades que ofrecen sus infraestructuras y su personal docente, tal y como explica Garrido: "No se pueden ofrecer más plazas a pesar de la popularidad de algunos grados porque no dan más de sí las infraestructuras y el profesorado. No se puede crecer por encima de los límites, si se quiere mantener la calidad".

Por su parte, el vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Javier Oubiña, comparte dicha justificación: "No es sencillo ofertar más plazas de esos grados porque las universidades, al menos las públicas, parten de estructuras fijas ya creadas y consolidadas, y no es fácil cambiarlas; o digamos que los cambios son muy paulatinos. Hay facultades, departamentos con personal docente e investigador asignado a cada uno de ellos, y no es sencillo aumentar la capacidad docente en determinadas áreas, ni mediante la transferencia de profesorado de unas áreas a otras, ni mediante la contratación un número suficiente de profesores que dé pie a abrir nuevos grupos en esas titulaciones o a abrir nuevas titulaciones".

Inserción laboral

Además de las condiciones de la propia universidad, es necesario que las instituciones tengan en cuenta la capacidad del mercado para absorber a los nuevos graduados, de manera que no exista una excesiva desviación entre los estudios realizados y el posterior puesto de trabajo.

Es imposible adaptarse por completo a esta absorción, ya que también influyen otras variables y, entre ellas, la propia demanda de los grados por parte de los estudiantes. De este modo, hay titulaciones cuyo número de graduados es menor del que están solicitando las empresas y su inserción laboral es inmediata, con un desempleo cercano a cero y negocios compitiendo entre ellos para contratarlos.

"Generalmente, se dice que existe una sobrecualificación de los estudiantes egresados para la capacidad de absorción del tejido industrial y empresarial español -explica Oubiña-. Sin embargo, esta afirmación tan genérica es matizable, ya que varios estudios apuntan a que existen algunos sectores concretos en los que se demandan perfiles específicos que el mercado no encuentra actualmente, y, por lo tanto, en esos sectores sí que se absorben bien todos los estudiantes egresados".

Es el caso de las carreras relacionadas con la informática y las nuevas tecnologías como el Big Data, como Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial o Ingeniería y Sistemas de Datos, que cuentan con notas de corte de 12.53 y 11.3 en la UPM, según notifica Garrido.

También, es el caso, de acuerdo con el vicerrector de Calidad y Eficiencia, de los Ingenieros Agrícolas y Alimentarios, los cuales "se colocan todos y las empresas no encuentran profesionales".

En cuanto a la UAM, "este año hemos ofertado dos Grados nuevos vinculados con esas temáticas que han tenido notas de corte considerablemente elevadas, lo que demuestra su éxito, como son Ciencia e Ingeniería de Datos (en la Escuela Politécnica Superior) con una nota de admisión de 11.82 y Business Analytics (Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales) con una nota de admisión de 11.5", explica el vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad.

Las titulaciones más demandadas

Sin embargo, es destacable que no son aquellos grados con más demanda del mercado, ni siquiera los que tienen una tasa de desempleo prácticamente inexistente, los que más se eligen por parte de los estudiantes.

"Hay grados clásicos como los de Ciencias de la Salud, Medicina y Enfermería, que siempre tienen una alta demanda y unas notas de admisión elevadas; también aquellos relacionados con la Psicología, la Biomedicina o la Ingeniería Biomédica. Precisamente a los grados de la salud se le suman algunas ingenierías relacionadas con la informática o las telecomunicaciones, y grados de ciencia como Matemáticas o Física, y por supuesto los dobles grados que combinan ciencia y tecnología, como el doble Grado en Matemáticas e Informática. Y en ciencias sociales siempre tienen demanda ADE (Administración y Dirección de Empresas) o el doble grado en Derecho y ADE, con una tendencia ahora en esta área a nuevas titulaciones, como el análisis de datos en la empresa o Business Analytics. Y en humanidades destacan áreas como Traducción e Interpretación o estudios internacionales", enumera Javier Oubiña.

Es destacable que Medicina en esta universidad tuvo una nota de corte de 13.42 el pasado año 2021, más de un punto y medio por encima de Ciencia e Ingeniería de Datos.

Sucede algo similar en la UPM, donde "medido por peticiones en primera opción destacan: Arquitectura, Biotecnología, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Ingeniería y Sistemas de Datos", según afirma Alberto Garrido.

En este caso, Biotecnología, con una nota de corte de 13.20, supera a Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en 0.67 puntos.

Otro punto llamativo es el interés de los estudiantes por las carreras de letras, que actualmente cuentan con menos demanda empresarial. "En la UAM hemos tenido éxito en varias titulaciones de la Facultad de Filosofía y Letras como pueden ser los grados en Traducción e Interpretación o el de Estudios Internacionales. En general, los grados de esta rama que tienen más éxito son precisamente los que, como este último, tienen un enfoque transversal y se combinan con otras ramas de conocimiento, como por ejemplo el grado interuniversitario que ofrecemos en Filosofía, Política y Economía, con un perfil de estudiantes de excelencia". Este ejemplo que señala Oubiña, cuenta con una nota de corte este año de 12.5, notablemente por encima de Ciencia e Ingeniería de Datos y Business Analytics.