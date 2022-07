Fundación ONCE y Grupo Siena se unen para fomentar la inclusión educativa de las personas con discapacidad

Fundación ONCE y el Grupo Siena firmaron este martes un convenio de colaboración con el fin de contribuir conjuntamente a la mejora de la inclusión formativa de las personas con discapacidad, con acciones tales como la creación de una categoría que reconozca esta buena práctica en los premios 'Magisterio a los protagonistas de la educación'.

El convenio lo rubricaron José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, y José María de Moya, director general de Siena Educación, en un acto celebrado en Madrid en el que coincidieron en señalar la importancia de acuerdos como éste para visibilizar y premiar las buenas prácticas relacionadas con la inclusión educativa de las personas con discapacidad.De este modo, Martínez Donoso se felicitó de la colaboración que se inicia con Grupo Siena. Para Fundación ONCE, añadió, "llegar a alianzas es lo que nos permite llegar más lejos y a muchas más personas". Con este acuerdo, recalcó, seguimos avanzando y nos adentramos también en la formación profesional de los jóvenes con discapacidad.En cuanto a la colaboración de Fundación ONCE en los premios Magisterio, explicó que lo hará en la edición correspondiente a 2022, aportando 6.000 euros para la creación de un galardón que lleve el sello de Fundación ONCE y que distinga y fomente con ello las mejores prácticas en materia de educación inclusiva.Por su parte, De Moya mostró su satisfacción por la firma de este acuerdo con Fundación ONCE que garantiza la apuesta por una educación inclusiva. Ese objetivo, dijo, está en la raíz del papel que hacemos como medios de educación "para que nadie se quede atrás". "No es posible la educación si no llega a todos, y eso forma parte de nuestro ADN", subrayó.En concreto, el convenio establece que las dos partes se comprometen a poner en marcha una nueva categoría en los 'Premios Magisterio a los protagonistas de la educación', "que reconozca cada año una iniciativa representativa relacionada con la inclusión educativa de las personas con discapacidad, que es uno de los fines fundacionales de Fundación ONCE".Esta distinción llevará el nombre de Fundación ONCE y se elegirá de forma consensuada entre el jurado de los galardones y representantes designados por Fundación ONCE.

Por otra parte, Fundación ONCE se compromete asesorar a Siena en materia de inclusión social y educativa de personas con discapacidad y la editorial a colaborar en la promoción y difusión de los programas y proyectos de Fundación ONCE relacionados con la educación inclusiva o que resulten interesantes para la comunidad educativa.En esta misma línea, el acuerdo señala que las dos partes colaborarán en cualquier otro tipo de acciones que consideren oportunas tales como eventos, jornadas, etcétera, relacionados con la inclusión social y educativa de personas con discapacidad.