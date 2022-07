La mayoría de los niños de 10 años de los países de ingresos medios y bajos no saben leer a esa edad, según Unicef

El 75% de los adolescentes y jóvenes entre 15 y 24 años carecen de las destrezas necesarias para acceder al mercado laboral en los países de ingresos medios y bajos, donde además la gran mayoría de los niños de 10 años ni pueden leer ni comprenden un texto sencillo.

Así lo pone de manifiesto un informe publicado este miércoles por la Comisión de Educación y Unicef bajo el título 'Recuperar el aprendizaje: ¿Están los niños, las niñas y los jóvenes en camino de adquirir las destrezas que necesitan?', con motivo del Día Mundial de las Destrezas de la Juventud, que se celebra este 15 de julio.

El informe pide "inversiones urgentes para afrontar esta crisis de destrezas" y señala que los jóvenes de países de bajos ingresos son los que tienen menos probabilidades de contar con "las habilidades necesarias para prosperar en cuanto a futuras oportunidades de empleo, trabajo decente y espíritu empresarial"."Los sistemas educativos han fallado a los niños y jóvenes de todo el mundo, al dejarlos sin educación, sin inspiración y sin destrezas: la tormenta perfecta para la improductividad", indicó el director de Educación de Unicef, Robert Jenkins. Por ello, "se necesita con urgencia invertir en soluciones rentables y comprobadas para acelerar el aprendizaje y el desarrollo de destrezas", agregó.Con altas tasas de jóvenes que no asisten a la escuela y un bajo logro de destrezas de nivel secundario, los países de todo el mundo se enfrentan a "una crisis de habilidades", señala el informe. Según Unicef, "la mayoría de los jóvenes no están preparados para formar parte de la fuerza laboral actual".También apunta que en los países de bajos ingresos con datos disponibles, más del 85% de los jóvenes de Secundaria están atrasados en el logro de destrezas específicas del trabajo o del ámbito digital.Los datos de 77 países muestran que menos de las tres cuartas partes de los niños y niñas de entre 3 y 5 años están bien encaminados en su desarrollo en al menos tres de los cuatro dominios de conocimiento: lectoescritura y aritmética, física, socioemocional y aprendizaje.Además, la mayoría de los niños y niñas de los países de ingresos bajos y medios en torno a los 10 años no pueden leer ni comprender un texto sencillo, capacidades que son los componentes básicos para un mayor aprendizaje y desarrollo de futuras habilidades.Unicef y la Comisión de Educación instaron a los gobiernos a llegar a todos los niños y niñas con una educación de calidad y a romper las barreras que les ponen en riesgo de abandonar la escuela; evaluar los niveles de aprendizaje de los niños y proporcionar clases de recuperación personalizadas para ponerlos al día; priorizar las destrezas fundamentales para construir una base sólida para el aprendizaje permanente, y apoyar la salud y el bienestar psicosocial proporcionando un apoyo holístico.El informe destaca también la necesidad de que haya datos más extensos sobre la brecha de destrezas entre niños y jóvenes en todos los grupos de edad.