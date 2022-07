Más de 55.000 profesores participan en las 2.000 acciones formativas de la Comunidad de Madrid

El vicepresidente, consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, dijo este martes que más de 55.000 docentes han participado en los 2.000 cursos que ha ofertado la Comunidad de Madrid durante este curso 2021/22 a través de sus centros de innovación y formación.

Se trata de 10.000 inscritos más que el año pasado, lo que se traduce en un incremento de casi el 20%, dijo Ossorio tras visitar hoy uno de los centros en los que se desarrollan estas actividades, el instituto San Isidro de Madrid, donde 40 profesores están aprendiendo nuevas destrezas.Allí pudo observar cómo se desarrolla 'Power of the Arts: Integrated Arts in Secondary Classrooms', una iniciativa que combina la especialidad de dibujo con la habilitación lingüística. También asistió a una sesión de 'Soft-Skills Series: Developing in the Classroom', que trata de equipar a los maestros con las herramientas de empatía necesarias para crear espacios productivos.

El plan de formación de profesorado 2022/23 ya ha sido publicado y a él se incorporarán actividades presenciales y en línea y cursos 'online' masivos, así como jornadas y congresos en los que ampliarán sus conocimientos con el fin de profundizar en sus aptitudes y aplicar nuevas metodologías en las aulas. Está dirigido a estos profesionales de centros educativos madrileños sostenidos con fondos públicos.A esto hay que añadir más de 1.500 acciones, que se sumarán a las habituales con el objetivo de acompañar a los centros en la acreditación de la Competencia Digital Docente. Del mismo modo, se les dará la posibilidad de conocer la herramienta Selfie, desarrollada por la Comisión Europea, que está diseñada para ayudar a integrar las tecnologías en el aprendizaje y la evaluación del alumnado.

Lenguas extranjeras y FP específica

También se hará una nueva edición de capacitación en lenguas extranjeras para los profesionales que dan clase en los distintos planes bilingües o que tienen intención de hacerlo en el futuro. En Formación Profesional (FP) los docentes tendrán a su disposición materias específicas, como el Tratamiento del cabello y las técnicas de reestructuración del tallo capilar en el estilismo femenino; Técnicas de laboratorio químico y microbiológico o 'Conoce tu centro-Enseña tu centro', con el que se facilita la incorporación de funcionarios e interinos mediante la ayuda de compañeros veteranos.Por otro lado, se va a continuar con la ayuda a los profesionales de la enseñanza para implantar el Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo (PROA+), que tiene como objetivo apoyar a los estudiantes especialmente vulnerables, mediante recursos en los lugares con mayores dificultades.La red de Innovación y Formación de la Comunidad de Madrid está compuesta por cinco centros territoriales (CTIF Capital, Norte, Oeste, Este y Sur), uno regional (CRIF Las Acacias) y tres de Formación Ambiental (CFA Ciudad Escolar, CFA TN Villaviciosa de Odón y GE La Chimenea).

