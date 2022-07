UGT denuncia la "funesta política de becas" de la Comunidad de Madrid "destinada a beneficiar a las rentas más altas"

UGT Madrid denunció este lunes "la funesta política de becas de la Consejería de Educación destinada a beneficiar a las rentas más altas" a través de los denominados "cheques escolares", con el aumento de cuantías disponibles para estas ayudas y del límite de renta per cápita de los solicitantes.

Según subrayó el sindicato, para el próximo curso se van a destinar 50,6 millones para primer ciclo de educación infantil; 43,4 millones para bachillerato; 2, 4 millones para formación profesional de grado medio; 30,5 millones para formación profesional de grado superior, a los que hay que sumar 15 millones de euros de las Becas de Segunda oportunidad, "lo que asciende a 142 millones de euros destinados a financiar, indirectamente, a los centros privados de enseñanza que, además, ven ampliar el disfrute de las mismas a la modalidad a distancia de FP, demanda de los centros privados desde hace años, que no cuenta con la aprobación del Consejo Escolar de Madrid, en el que curso tras curso se ha rechazado dicha propuesta". Asimismo, UGT denunció que familias "con una renta per cápita de 35.913 euros puedan obtener una ayuda al estudio es, cuanto menos, una indecencia, mientras miles de alumnos y alumnas no pueden acceder a estudios de FP por falta de plazas sostenidas con fondos públicos". Por ello, UGT demanda que la prioridad de la Consejería, "para garantizar la igualdad de oportunidad y la equidad del sistema educativo, recogidos en la Constitución es la creación de plazas públicas de Educación Infantil de Primer Ciclo, de Bachillerato y de Formación Profesional".

