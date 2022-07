Igualdad equipara la asignatura de educación sexual con la de historia de España

La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodriguez, aseguró este lunes que la asignatura de educación sexual es igual de importante que la de historia de España y defendió que en las oposiciones de los profesores se les pregunte a los futuros docentes "por contenidos sexuales", para prevenir los casos de violencia de género.

Así se pronunció en una entrevista en RNE, recogida por Servimedia al ser preguntada por el incremento de los casos de violencia de género entre los jóvenes, como el asesinato de la mujer de Parla (Madrid), que calificó de "muy preocupante" y propuso como solución que "la educación sexual sea obligatoria. Un profesor, para poder serlo, en la oposición tiene que ser preguntado por contenidos de educación sexual porque es igual de importante que saber de la historia de España", aseveró.Razonó Rodríguez que con educación sexual en las escuelas habría otra fuente de información para los menores, "una fuente de información alternativa" y bajaría el consumo de pornografía entre niños y adolescentes, porque "lo que no es normal es que no haya este tipo de información en el colegio"."Los niños miran porno para saber cómo son los genitales. Para saber qué es el clítoris o el glande. Esto es una cuestión biológica básica y esas dudas podrían ser solventadas con clases", agregó.La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género destacó que "ojalá que a todos los niños les dijeran en el colegio que ser homosexual está bien y así a nadie se le ocurriría llamar maricón a nadie, igual que nadie grita a una persona heterosexual" como insulto.Sobre el asesinato de Samuel Luiz, que se cometió hace un año, Rodríguez lo calificó como "una conmoción. Y encima en Coruña, que me tocó más de cerca. Es la demostración de que las calles no son seguras para las personas Lgtbi, Su asesinato, a gritos de maricón constata que nuestro colectivo sufre mucho. Aún no se ha hecho justicia con Samuel. Necesitamos más mecanismos de protección".En este sentido, recordó la existencia del teléfono 028 para las víctimas Lgtbi en el que la persona agredida o que se sienta en peligro podrá recibir asistencia psicológica e información policial.

Relacionados El papel de la Educación Superior en la Agenda 2030