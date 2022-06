Jóvenes con discapacidad intelectual se gradúan por la Universidad Pública de Navarra en un curso de formación para el empleo

Un total de 13 alumnos con discapacidad intelectual se han graduado por la Universidad Pública de Navarra en un curso de formación para el empleo puesto en marcha gracias a un programa financiado por Fundación ONCE en colaboración con el Fondo Social Europeo (FSE) para mejorar la inserción laboral de los jóvenes con este tipo de discapacidad.Titulado 'LaborAble.

Desarrollo de competencias para el empleo', el curso se ha clausurado con un acto en la Universidad Pública de Navarra al que han asistido la vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento, Cristina Bayona; el director académico del diploma, Pablo Sotés; la madrina y ex profesora de Pedagogía de la Universidad Pública de Navarra, Reyes Berruezo, y el delegado territorial de la ONCE en Navarra, Valentín Fortún.La formación ha servido para proporcionar a los alumnos habilidades útiles para mejorar su autonomía y enfrentarse a la búsqueda de empleo y les ha dado la posibilidad de poner en práctica todo lo aprendido durante una estancia temporal en C.C.Carrefour, S.A, Sedena, S.L., Auzo Lagun, S. Coop., Fundación Aspace Navarra para el Empleo, Zitromac Soluciones Círicas S.L, S.C.D.R Anaitasuna y en la propia Universidad Pública de Navarra.Además, el curso ha contado con la colaboración de Cermin, Creena Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra, Servicio Navarro de Empleo, Calícrates-Accesibilidad y Diseño Universal, Arete Activa y Síndrome Down, entre otros.El título es uno de los puestos en marcha por varias universidades españolas dentro del programa 'UniDiversidad', que pretende mejorar la formación y el acceso al empleo de los jóvenes con discapacidad intelectual, que representan un 40% de toda la juventud con discapacidad y que tienen mayores dificultades a la hora de encontrar trabajo. La iniciativa se propone también dar a este colectivo la oportunidad de vivir el ambiente universitario.