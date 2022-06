Madrid insiste a Educación para que aplace la implantación de los nuevos currículos

La Comunidad de Madrid volvió a pedir este jueves al Gobierno "que modifique y aplace la implantación de los nuevos currículos".

Según el Ejecutivo madrileño, "los docentes y equipos directivos han transmitido su preocupación por la falta de tiempo para tener listos los temas de cara a inicio de curso".

Además, en un comunicado, la Consejería de Educación señaló que los cambios solicitados se deben a que faltan "competencias básicas" que han sido sustituidas por "contenidos adoctrinadores".Con esta petición, señaló la Comunidad de Madrid, se trata de la cuarta vez que el consejero Enrique Ossorio plantea esta petición "sin obtener una respuesta satisfactoria".El representante madrileño incidió en el contenido de dichos currículos y ha solicitado que se cambien, ya que "faltan competencias básicas que cualquier español debería saber" y aunque en la Comunidad de Madrid van a incluirlo en el 40% que les compete, "esto no garantiza que no los vayan a conocer el resto de estudiantes del territorio nacional"."De hecho, estas materias que se han obviado han sido sustituidas por ideología, adoctrinamiento y revisionismo", apuntó. "En la escuela se debe aprender la igualdad entre hombres y mujeres, los problemas medioambientales que tanto preocupan a la sociedad actual, la no discriminación y la educación afectiva sexual, pero pierde completamente su sentido si se impone en todas las asignaturas de forma insistente y aleccionadora", afirmó Ossorio.Además, añadió que "no se trata de una batalla política sino de una preocupación" por los alumnos, "tal y como han puesto de manifiesto numerosos informes como los del Consejo Escolar del Estado, el Consejo de Estado, la Real Academia de la Historia, y multitud de filósofos y profesores".Por otra parte, el vicepresidente madrileño manifestó su preocupación ante "el escándalo que se ha producido al conocer públicamente borradores de libros de texto y que si los currículos hubieran sido neutrales y recogieran habilidades, no habría sucedido. Estos textos introducían mensajes ideológicos en materias como las matemáticas, la historia o la lengua".

