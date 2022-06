Cs pregunta a Educación si "va a hacer algo" por el castellano en Cataluña y la ministra reponde exigiéndoles "humildad" tras su fracaso electoral

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, pidió "humildad" este miércoles a Ciudadanos tras los fracasos que este partido ha tenido en las últimas elecciones en "Andalucía, Castilla y León, Madrid y Cataluña", cuando se le preguntó en el Congreso si el Gobierno "va a hacer algo" para garantizar el derecho de las familias de Cataluña a escolarizar también en español a sus hijos.

Así se lo dijo al diputado de Ciudadano Guillermo Díaz que recordó a la ministra que "su partido está colaborando con el nacionalismo" para que el derecho de tener el 25% de las clases en castellano en Cataluña sea "efectivo", como pide la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, un proceso que les ha costado a las familias que lo pidieron "dinero y señalamiento público". "Los jueces les ha dicho que basta ya. Esos niños y sus padres tienen derechos y usted debe protegerlos, aunque no crea en ellos", remarcó Díaz, que dijo a Alegría que "si no está dispuesta a cumplir las sentencias no está habilitada para ser ministra" y que "si cree que el nacionalismo está por encima de las sentencias judiciales no está capacitada" para ser miembro de un gobierno liberal en el siglo XXI en Europa.La responsable de las políticas educativas del Gobierno argumentó que "la escolarización en castellano y la lengua cooficial está perfectamente reconocido y garantizado por la constitución y las leyes" y que el Gobierno cumple las leyes, respeta las sentencias y está "colaborando con el respeto de las mismas dentro del marco de las leyes que dependen"."Las sentencias en este país se cumplen no hay debate", zanjó Alegría, que reiteró que el Gobierno "ha sido muy claro" frente a los "mantras" de Ciudadanos y sus "vecinos" de Vox y Partido Popular que usan la lengua "como arma arrojadiza".

Alegría respondió a otra pregunta del diputado José María Mazón, del Grupo Mixto, que preguntó si el Gobierno aceptará la propuesta de Cantabria de una prueba de méritos simultánea y presencial en el proceso de estabilización del profesorado interino.La ministra aseguró que las líneas de ese concurso de méritos se aprobará en la Conferencia Sectorial de Educación con el objetivo de reducir el porcentaje de internos en el profesorado, que es del 26%."Va a ser un procedimiento que recoge los principios de mérito, capacidad e igualdad", aseguró la ministra, pero rechazó la propuesta cántabra porque "una prueba simultánea eliminaría posibilidades para quienes pueden optar a plazas en las distintas comunidades autónomas".

Relacionados SIMO EDUCACIÓN 2022 prepara una completa edición bajo el lema Del Aula Digital al Metaverso