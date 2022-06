210.000 personas opositan este sábado para 17.756 plazas de docentes

Un total de 209.691 personas optan este sábado a las 17.756 plazas convocadas para distintos cuerpos docentes en todas las comunidades autónomas, salvo Comunidad Valenciana (donde ya se realizaron la semana pasada) y Cataluña, que las llevará a cabo en próximas fechas.

Así lo subrayó este viernes la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) que "considera la oferta insuficiente y deja fuera a 26.061 docentes del cuerpo de maestros, pendientes de estabilizar su plaza". Actualmente la interinidad se sitúa en un 25,16%.Desde el inicio de la pandemia, CSIF ha reclamado un plan para reforzar las administraciones públicas que, en el caso de la Educación exigiría crear más de 43.000 empleos, eliminando la tasa de reposición, subrayó la organización en boca del presidente del sector nacional de Educación de la central, Mario Gutiérrez.Gutiérrez protestó también porque la ola de calor que está afectando a España vuelve a dejar en evidencia que en los centros la actividad trascurre con "temperaturas totalmente inapropiadas". "Los centros públicos no están cumpliendo la legalidad vigente sobre niveles térmicos", señaló, como ya se percibió al afrontar la pandemia de la covid y tener que ventilar las instalaciones en pleno invierno y con la borrasca 'Filomena', desajuste térmico que sufren, subrayó, tanto alumnos como profesores y otros profesionales educativos.Además, hay que tener en cuenta que esta convocatoria "solo incluye las plazas correspondientes a la tasa de reposición (la cobertura del personal que se ha jubilado a lo largo de los dos últimos años), por lo que quedan fuera 26.061 docentes del cuerpo de maestros del total de 65.966 plazas pendientes de estabilizar de aquí a diciembre de 2024, como marca la Ley 20/2021 de Estabilidad".En el estudio sobre la situación de interinidad que ha realizado CSIF, se comprueba que se han convocado 65.966 plazas conforme a esta ley, que se deberán ejecutar a lo largo de 2023 y 2024. Por otra parte, quedan 45.850 plazas por convocar derivadas de la tasa de reposición y de nueva creación "que no darán tiempo a realizarse por la falta de liderazgo del Ministerio de Educación y e intereses políticos de las comunidades autónomas que han impedido que puedan sumarse ambas convocatorias en un solo modelo de acceso".

Falta de previsión

Desde CSIF se ahondó en que "esta circunstancia, generada por la falta de previsión del Gobierno, va a mantener la precariedad en la Educación, que sigue registrando unas tasas de interinidad inasumibles. Tras estos procesos de estabilización la interinidad docente se mantendrá en un 16,95%, incumpliéndose el objetivo de reducción por debajo del 8% marcado en la ley para 2025".Por otra parte, CSIF también manifestó su preocupación "por la situación de incertidumbre en la que se producen estas oposiciones, teniendo en cuenta las diferencias entre organizaciones políticas, Gobierno y comunidades autónomas sobre el desarrollo de la Lomloe"."Esta situación perjudica tanto a docentes como a familias y alumnado. Se da la circunstancia de que ninguna comunidad autónoma ha desarrollado en su totalidad los currículos y previsiblemente el curso que viene arrancará sin la adaptación de estos contenidos. El profesorado se verá una vez más sobrecargado de burocracia en la implementación de una Ley, que deben poner en marcha sin haber sido ni siquiera consultados", protestó el sindicato.Ante tal horizonte CSIF exige al Ministerio de Educación y Formación Profesional que abra ya un proceso de negociación con las organizaciones sindicales para mejorar la educación pública aumentando la financiación de la educación al 7 por ciento del PIB; reduciendo las ratios; manteniendo los refuerzos educativos por la pandemia y aprobando "una Ley del Profesorado que recoja el Estatuto Docente y una carrera profesional que reduzca las diferencias retributivas actuales entre comunidades autónomas, que ascienden a los 500 euros".Y advirtió, "si el Ministerio no abre este proceso negociador, el sindicato valorará el inicio de movilizaciones".En resumen, según Gutiérrez, se produce una oferta "absolutamente insuficiente de empleo público" porque no cubre la tasa de reposición ni las necesidades actuales y un "enfrentamiento político que deja en medio del conflicto al profesorado", que tiene que aplicar "leyes de las que no han sido partícipes".

El Sector Nacional de Educación de CSIF participará en las concentraciones convocadas por el sindicato en toda España en defensa de la calidad de los servicios públicos y la mejora de las condiciones de los empleados públicos, que según la central arrastran ya una pérdida del poder de compra en torno al 20 por ciento, con motivo de la inflación.

Relacionados Ciudadanos presentará su modelo de educación trilingüe en Santa Coloma de Gramenet