Mikel Mendibe:"CEO por un mes es un reto y una oportunidad única de aprender y estoy seguro de que tendrá un gran impacto en mi vida"

"CEO por un mes" es una iniciativa global del Grupo Adecco diseñada para atraer y desarrollar el talento de los jóvenes, para ayudarles en el camino para alcanzar su propósito profesional y personal y para guiar sus primeros pasos en el mercado laboral. Mikel Mendibe, es el ganador de este año en España y nos cuenta su experiencia.

¿Cómo ayudan estás iniciativas a los jóvenes profesionales como tú?

CEO Por Un Mes es una iniciativa única, una mirilla a través de la cual alguien como yo, con limitada experiencia laboral, podrá ver el mundo desde la perspectiva de un CEO, una posición diametralmente opuesta

Vivir esta experiencia sería completamente inimaginable de no ser por este tipo de programas, que dan alas a la juventud y nos abren puertas que no sabíamos ni que existieran. En última instancia, pienso que este tipo de iniciativas son un trampolín para el talento juvenil; una oportunidad única de aprender, crecer, progresar y enriquecerse.

¿Qué tipo de requisitos debías cumplir?

En cuanto a requisitos formales se refiere, el programa está abierto a cualquier persona que esté acabando los estudios o haberlos finalizado recientemente y tener un buen nivel de inglés. Sin embargo, considero que hay ciertas cualidades que son muy importantes para una iniciativa como esta. Por una parte, la capacidad de conectar; creo que la capacidad de inspirar es fundamental para un CEO, y que por ello es importante ser capaz de conectar y articular un discurso sólido.

Por otra parte, por muy evidente que sea, las ganas de aprender

Esta es una experiencia de aprendizaje acelerado, y pienso hay que vivirla desde la curiosidad y el deseo de absorber lo máximo de ella. Y finalmente, la proactividad y las ganas de enfrentarse a nuevos retos; puesto que creo que esas fueron las cualidades que hicieron que cada una de las 3000 personas que hemos participado en esta edición enviáramos nuestra candidatura; fuimos capaces de ver esta gran oportunidad y no dudamos ni un segundo en lanzarnos a por ella.

¿Por qué piensas que fuiste tú el escogido, que marcó la diferencia con los demás candidatos?

Siendo sincero, no creo que fuera ninguna habilidad técnica la que me diferenció de los demás candidatos

El proceso de selección te ofrece la oportunidad de conocer gente de todas partes del país, con perfiles muy diferentes al tuyo y con capacidades muy especiales, gente de la que aprender muchísimo y que estoy seguro de que harían una increíble labor como CEO Por Un Mes.

Es por ello por lo que no creo que el elemento diferenciador en mi caso derivara de mis aptitudes para ser CEO, sino del hecho de que fui caso fue que fui capaz de conectar con los retos a los que Adecco se enfrenta como empresa. Considero que cada vez es muy importantes que los miembros de una empresa sean capaces de conectar con los retos a los que esta se enfrenta y alinearse con sus valores y estrategia; y en mi caso la conexión fue instantánea.

¿Cuáles son tus responsabilidades durante este mes?

Durante este mes llevaré a cabo el Shadowing de Iker Barricat, CEO de Adecco Iberia; lo cual significa que lo acompañaré en el día a día en su desempeño como CEO.

Atenderé a reuniones, me involucraré en la toma de decisiones y trataré, desde mi inexperiencia, de aportar todo el valor que llevo dentro

Es un reto muy especial el que tengo por delante, una oportunidad única de aprender, de conectar, de vivir, de absorber; y creo que es también mi responsabilidad el aprovecharla al máximo. Soy consciente de lo afortunado que soy de que se me haya brindado esta oportunidad, estoy determinado a disfrutarla como lo merece. El ser disruptivo ante los retos, apasionado en el trabajo y honesto en el día a día serán mis pilares para vivir esta experiencia; que estoy seguro de que tendrá un impacto perenne en mi vida.

¿Cómo piensas que esta experiencia te va a ayudar de cara al futuro?

Pienso que esta experiencia va a ser clave en mi desarrollo, tanto personal como profesional.

En lo profesional, como bien he dicho antes, es innegable que iniciativas como esta son un trampolín para el talento juvenil, una oportunidad única que te permite condensar conocimientos de muchos años en un solo mes. Aprenderé mucho de Iker sobre como liderar, como inspirar y como conectar; aptitudes clave de cara a mi futuro. Y a su vez, veré de cerca como se lleva a cabo la gestión de una empresa de esta magnitud, es algo muy especial para cualquier persona interesada en el mundo de la gestión, algo con lo que yo antes solo podía soñar.

En lo personal, siento que esta experiencia va a ser transformadora

Ver como una empresa tan influyente como Adecco es capaz de tener un impacto tan humano en el mundo me parece algo muy especial, y me siento muy afortunado de poder formar parte de ello. Estoy impaciente por conocer a cada una de las personas que trabajan para "crear el futuro del trabajo para todos", y poder aprender de su visión.

¿Qué les recomendarías a los jóvenes que están en búsqueda de empleo actualmente?

A los jóvenes les recomendaría que sean apasionados en todo lo que hacen. El mundo está lleno de oportunidades, y muchas veces no somos capaces de verlas porque no somos capaces de mirar más allá. Sin embargo, no quisiera que esto suene altanero, puesto que yo también soy joven y me enfrento a esa realidad; esta es una recomendación que me también hago a mí mismo.

Pienso que es fundamental mirarse los pies al caminar para no tropezar, pero de vez en cuando hay que levantar la cabeza y mirar alrededor; ver dónde se está y dónde se quiere estar

Quizás haya que cruzar montañas, bosque y lagos; para lograrlo, pero hay que ser apasionado, porque el trayecto siempre merece la pena.